'El Beso', nuevo disco Alba Molina, con firma de Alejandro Sanz y voz de Lole

Sevilla, 10 nov (EFE).- La cantante sevillana Alba Molina ha sacado al mercado ‘El beso’, su noveno disco en solitario, un trabajo con compositores como Alejandro Sanz o Antonio Vega firmando algunas de sus canciones, y con su madre, Lole, en uno de los temas.

Se trata, como ha explicado su compañía discográfica en un comunicado, de un disco producido por ella misma, con invitados como Lin Cortés en “Dicen”, su amiga Vicky Luna, con quien estuvo en Las Niñas, en “Tesoros” o Pepe Rivero, uno de los más grandes pianistas de jazz latino del mundo.

Precisamente en el tema en el que interviene Pepe Rivero, el estándar de jazz “Crazy he calls me”, es donde interviene la madre de Alba, Lole Montoya, versionando el tema de Billie Holiday firmado por Carl Sigman y Bob Russell en 1949, y que Alba y Lole han transformado en “Loca me llama”.

Nacida en Sevilla en 1978, la hija de Lole y Manuel editó su primer disco (Despasito) en 1997, con la colaboración de su padre y de Alejandro Sanz, con el que se hace con el premio "Artista revelación" en los Premios de la Música y alcanza las 50.000 copias.

En 2001 publica el disco Alba Molina, junto al cantaor Colele, y en 2003 publica un nuevo disco con el grupo Las Niñas llamado ‘Ojú’, que alcanza las 80.000 copias y obtiene cinco candidaturas en los Premios de la música: mejor canción, mejor canción de pop, mejor arreglista, canción revelación y grupo revelación, haciéndose con los dos últimos.

Cantó junto Navajita Plateá el tema "Noches de Bohemia" que fue un gran impacto en su carrera, grabando el videoclip.

El 23 de junio de 2009 editó un álbum con Tucara (Warner music Spain), nuevo proyecto con Andreas Lutz (cantante del grupo de rock andaluz 'embrutessío' O'funk'illo y pareja sentimental de Alba) que incluye el éxito "No puedo quitar mis ojos de ti" ("Can't Take My Eyes Of You") que se utilizó en la campaña internacional de turismo de Andalucía.

En 2015 Alba Molina edita “Alba Molina canta a Lole y Manuel” acompañada a la guitarra por Joselito Acedo, donde la cantante sevillana interpreta algunos de los éxitos de sus padres.

Este disco estuvo seguido en 2017 por “Caminando con Manuel”, álbum en el que Alba rendía homenaje a su difunto padre, y la trilogía termina en 2019 con “Para Lole y Manuel", un CD + DVD grabado en directo en el Teatro Lope de Vega de Sevilla junto a Joselito Acedo.

En 2020 firma contrato con Blanco y Negro y edita el primer disco de esta relación, “El beso” álbum donde la cantante fusiona los ritmos andaluces con el jazz y el pop.