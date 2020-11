Las claves de "Tú me dejaste de querer" tras pulverizar récords en España

Madrid, 11 nov (EFE).- Un "riff" de guitarra que remitía a Extremoduro en una fusión de rumba y bachata, un icono del flamenco pop como La Húngara y el magnetismo sonoro de Niño de Elche, la potencia del imaginario visual cañí y "el mejor compositor en el mundo español y latino" son algunas de las claves de uno de los mayores éxitos de 2020.

"Tú me dejaste de querer", el más reciente tema de C. Tangana, solo necesitó 24 horas para convertirse en el mejor debut de la historia con 1,6 millones de reproducciones en Spotify España, un millón más que el anterior récord (en manos de Aitana), y 1,9 millones a nivel global, lo que hizo del tema el segundo mejor debut mundial de la semana en esta plataforma de audio en "streaming".

Junto a todas las bazas mencionadas para llegar a tales registros, no se puede olvidar el nombre capital de Alizzz, el productor que ha ayudado a moldear no solo este, sino muchos éxitos del último lustro en la música popular en castellano, la mayoría junto a C. Tangana ("Mala mujer", "Demasiadas mujeres", "No te debí besar"...), pero también junto a figuras como la propia Aitana ("Me quedo") o Becky G ("Booty").

"Hablar de mí mismo como un productor estrella sería pretencioso, pero sé que formo parte del cambio que desde hace unos cinco años ha supuesto la renovación de la música popular", concede este DJ, productor y compositor catalán llamado realmente Cristian Quirante, el cual gusta de caminar "entre la vanguardia y lo 'mainstream', demostrando que eso puede cundir comercialmente y resultar además gratificante y sexy".

Han pasado años desde su primer encuentro con C. Tangana en un concierto en Madrid en el que este actuaba con Agorazein, su grupo de hip hop, e iniciaran una prolífica asociación artística a la que en esos prolegómenos se sumó otro increíble talento en ciernes, el de Rosalía, para revolucionar las bases de una nueva forma de moldear la música popular en temas como "Antes de morirme".

"Tenemos una coña interna: que de aquí solo podemos ir para abajo, pero lo venimos diciendo desde hace años y al final sale algo que llega un poco por encima", confiesa Alizzz sin dejar de reconocer que "es muy heavy lo que ha conseguido esta última canción".

En este punto, cuesta determinar cuánto hay del artista madrileño y cuánto del catalán en el éxito continuado de C. Tangana.

"No seríamos lo que somos el uno sin el otro; él siempre habla muy bien de mí y yo lo veo a él como una bestia en el estudio. Es el mejor compositor en el mundo español y latino, más que J Balvin, porque le da mil vueltas a todos. Harán bien otras cosas, pero en la composición no conozco a nadie mejor", afirma rotundo.

Fue precisamente sobre una canción de C. Tangana que empezaron a trabajar "Tú me dejaste de querer". "Teníamos ese tema del tipo que edita el sello Rock Estatal, a lo Extremoduro, Platero y tú o Reincidentes. No era exactamente eso pero se parecía", revela.

Cuenta que, "buscándole un motivo musical con gancho", se les ocurrió tomar como ejemplo la canción de "Where's My Mind" de Pixies, en cuanto que el estribillo no es el referente, sino más bien algo musical.

"Ahí salió un estribillo de una rumba que Pucho (C. Tangana) tenía desde hacía tiempo y el 'riff' se volvió más bachatero", revela sobre la génesis de ese estilo híbrido que han dado en llamar "rumbachata" y que en Youtube lleva acumuladas más de 8 millones de reproducciones desde su lanzamiento el pasado viernes.

Para Alizzz, parte del éxito del tema no es una fusión concreta, sino la osadía al hacerlo. "No creo todo el mundo vaya a ponerse a hacer ahora rumbachata, pero sí creo en refrescar los sonidos populares, porque había un estancamiento en el 'top 50' de este país y de gran parte del mundo y la gente está recibiendo muy bien las propuestas buenas, aunque sean muy bizarras", opina.

Para completar la ecuación, pensaron en una colaboración. "Habíamos grabado a una cantante en el tema cuando solo estaba Pucho y sonaba guay, pero creímos que una leyenda del flamenco pop le daría la entidad que necesitaba y se nos ocurrió La Húngara", añade.

Resultó que por el estudio pasó por casualidad el siempre sorprendente Niño de Elche, amigo de todo este combinado. "Se metió al estudio, se puso a meterle jaleos a la canción y al final incluyó una partecita que es clave, porque le da un punto de sofisticación justo cuando se para", cuenta.

Por si el conjunto fuese poco, el videoclip volvió a empoderar la cultura cañí, con nuevos iconos como el "abuelo influencer" Andrés García-Carro, de 88 años. Hay quien ha querido ver también en una de las actrices un gran parecido con la propia Rosalía, con quien C. Tangana mantuvo una relación sentimental, como si fuese una pista velada de a quién va dirigido el mensaje de la canción.

"No, qué va, todas esas cosas son fortuitas y los sobreanálisis solo alimentan a la rumorología, pero entiendo que forman parte de la cultura popular", afirma Alizzz, atajando esta interpretación. El tema, por cierto, ya va en solo cuatro días por 7,6 millones de reproducciones.

Javier Herrero