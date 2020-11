Calvet y Borràs pugnarán en unas primarias de JxCat sin Puigdemont

Barcelona, 11 nov. (EFE).- La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, pugnarán en las primarias de Junts per Catalunya para elegir al aspirante a la presidencia de la Generalitat, después de que Carles Puigdemont haya renunciado a ser el candidato efectivo.

El expresidente catalán ha confirmado que no será el candidato efectivo del partido a la investidura para las próximas elecciones, como ya se preveía desde hace meses, pero sí estará en la candidatura del 14F y "liderará" el proyecto, y de hecho fuentes del partido consultadas por EFE lo sitúan como posible cabeza de lista simbólico por Barcelona.

El anuncio de Puigdemont ha dado así vía libre a Laura Borrás y, sobre todo, a Damià Calvet, pues éste había oficializado su voluntad de presentarse pero siempre condicionándola a que Puigdemont no se presentara.

Cuando esta medianoche finaliza el plazo para presentar candidaturas, Borràs y Calvet han oficializado su candidatura, a los que se les ha sumado un tercer aspirante, el militante de base Joan- Ramon Colomines-Companys, aunque prácticamente con nulas opciones.

El conseller de Territorio y la portavoz del partido en el Congreso serán pues los dos principales nombres que pugnarán en las primarias, después de semanas de incertidumbre en las que habían barajado también otros posibles aspirantes como los consellers Ramon Tremosa (Economía) y Jordi Puigneró (Políticas Digitales) o la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi.

Pero si un nombre podía sacudir el tablero de las primarias era el de Puigdemont, dado su peso indiscutible en el partido y en el escenario político catalán; el expresident, a falta de tres horas para el final del plazo, ha anunciado sin embargo que no optaría al proceso interno para ser candidato efectivo.

"La represión española me impide ser candidato a investidura y no lo seré", ha dicho Puigdemont en un directo a través de redes sociales, donde ha emplazado a "retomar el hilo" del referéndum unilateral del 1-O y "acabar el trabajo", algo que solo se podrá hacer si el independentismo "es capaz de articular un Govern fuerte de verdad".

Para ello, JxCat debe lograr un "muy buen resultado", objetivo para el cual Puigdemont ha explicado que formará parte de la candidatura del partido, trabajará "a fondo" en la campaña y "liderará el proyecto", pero no como presidenciable, a pesar de haber recibido "miles de peticiones de gente del país".

"JxCat debe encontrar un candidato que pueda participar en la investidura y pueda ocupar la presidencia de la Generalitat. Esta persona acompañada de un equipo tendrá todo mi apoyo. Mi papel será liderar un equipo, que haga de Junts la fuerza política decisiva para culminar el Procés", ha señalado Puigdemont.

Aunque la corriente interna "Reunim-nos" había publicado un manifiesto pidiéndole que se presentara, el horizonte de Puigdemont resulta incierto, ya que difícilmente puede ser presidente de la Generalitat si no vuelve a España, donde le espera una orden de detención.

Además, retirar el acta de diputado en el Parlament -requisito indispensable para optar a ser president- le obligaría a dejar el escaño en la Eurocámara, que le ofrece proyección internacional e inmunidad en la UE, al menos de momento.

En este sentido, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (PE) iniciará el próximo lunes 16 de noviembre la revisión de las solicitudes de levantamiento de inmunidad de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, tras varios meses con este proceso en pausa debido a la crisis del coronavirus.

Con el paso dado por Borràs y Calvet, Junts per Catalunya empieza a clarificar su camino hacia las elecciones, aunque las primarias se alargarán aún durante varias semanas, en las que habrá hasta tres votaciones telemáticas separadas en el tiempo: primero, la de presidenciable (28 y 29 de noviembre); después, la de las primeras posiciones de la lista, a medianos de diciembre; y, finalmente, el resto de la candidatura.

"Hoy doy el paso y me presento a las primarias como candidata a la Generalitat y por eso os pido que me acompañéis. Que me avaléis, que os suméis a un proyecto basado en la fuerza de la gente que no hemos renunciado a conseguir la independencia de nuestro país", ha anunciado Borràs en un tweet esta mañana.

Portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, donde ha tenido que hacer frente a las tensiones internas con el PDeCAT, Laura Borràs (Barcelona, 1970) fue uno de los flamantes fichajes de Puigdemont para las elecciones del 21D de 2017 -ocupó el quinto lugar por Barcelona- y fue consellera de Educación en el gobierno de Quim Torra entre marzo de 2018 y mayo de 2019, cuando se presentó a las elecciones generales.

Profesora universitaria durante años, es licenciada en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona (UB) y doctorada en Filología Románica por la misma universidad con calificación cum laude por la tesis "Formas de la locura en la Edad Media. Estudio comparado de textos literarios y representaciones iconográficas".

En 2013 fue nombrada directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), cargo del que dimitió tras ser elegida diputada en el Parlament; sin embargo, está pendiente de la investigación por la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía esa institución, unos hechos que, según el Tribunal Supremo, podrían constituir presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros.

Por su parte, Damià Calvet (Vilanova i la Geltrú, 1968) es uno de los pesos pesados de JxCat en la Generalitat, como conseller de Territorio y Sostenibilidad y uno de los nombres que más han sonado para suceder a Puigdemont. Estrecho colaborador de Josep Rull durante años, fue su sucesor en el cargo tras el encarcelamiento de este por el proceso independentista.

Calvet ya avanzó el pasado lunes su intención de presentarse a las primarias, junto a un vídeo en el que aparecía junto a las vías de tren que sirvieron de imagen de fondo para el anuncio del referéndum del 1-O: "Decidir es tomar partido: me presento a las primarias de JxCat. Si el president Carles Puigdemont formaliza la candidatura, me sumaré y será la mía", posibilidad que finalmente no ha sucedido.

Diplomado en Arquitectura Técnica por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y graduado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación por La Salle, Calvet trabajó en el sector privado, pero ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la administración catalana, donde ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en las áreas de arquitectura y urbanismo.

Fue así teniente de alcalde de Urbanismo de Sant Cugat del Vallès (Barcelona); jefe del gabinete del conseller de Política Territorial y Obras Públicas entre 1997 y 2001; director general de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat entre 2001 y 2003; o secretario de Territorio entre 2010 y 2012, cargo que dejó para asumir la dirección general del Incasòl, el organismo de la Generalitat encargado, entre otras cuestiones, de la promoción de suelo residencial.

Como conseller, ha tenido que lidiar por ejemplo con la huelga taxistas de Barcelona durante una semana para exigir más regulación del sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) o la polémica por BCN World, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulara una parte del plan director urbanístico que debía albergar el BCN World en Vila-seca y Salou (Tarragona).

Por su parte, admitiendo sus escasas posibilidades en las primarias, el militante de base Joan-Ramon Colomines-Companys ha anunciado en su blog personal que ha presentado su candidatura a las primarias porque "hay otra manera de poder implementar el independentismo, con un estilo diferente de liderazgo".