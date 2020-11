Bal ve nervios en Podemos y Bildu con Cs y por eso avanzan el "sí" a los PGE

Madrid, 11 nov (EFE).- El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha restado importancia al hecho de que EH Bildu haya avanzado tres meses antes su voto afirmativo a los Presupuestos, algo que ha celebrado Pablo Iglesias, y cree que "se han puesto un poco nerviosos" porque "han salido deprisa y corriendo" sin más detalles.

Para Bal, el hecho de que el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, haya comprometido su voto afirmativo a las cuentas públicas salvo sorpresas cuando queda aún una negociación muy larga por delante y sin concretar nada más le suena "bastante vacío" y, en todo caso, no aparta a su partido de las negociaciones, ha dejado claro.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en el Congreso tras escuchar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el debate de las enmiendas de totalidad, donde, entre otras cosas, ha anunciado la rebaja del IVA de las mascarillas al 4 por ciento, una medida que ha aplaudido Bal al subrayar que Cs la llevaba meses reclamando.

En todo caso y en relación con el posicionamiento de Bildu, el portavoz adjunto ha subrayado que lo que esto pone de relieve es que hay dos vías para sacar adelante las cuentas públicas "y que el señor Sánchez va a tener que elegir entre ellas".

A Sánchez, ha añadido, le preguntaría si ya ha elegido o qué tiene pensado hacer, porque hasta ahora solo han escuchado hablar a Iglesias, pero a nadie de la parte socialista del Ejecutivo.

Y en este sentido cree que es el presidente quién debe contestar si se está debilitando la vía moderada que ofrece el partido naranja mientras se refuerza el bloque de la mayoría de la investidura, como le han preguntado.

Del mismo modo, está convencido de que los diez diputados de Ciudadanos parece que son "imprescindibles" en esta negociación porque, de lo contrario, no estarían ahí: "si el Gobierno entendiera que le sobran ni siquiera nos hubieran hecho caso en lo que llamamos las líneas naranjas".

Ha insistido en que Cs no se levantará de la mesa de negociación hasta el último minuto, pero será firme y no renunciará a sus exigencias, entre ellas la retirada de la enmienda para suprimir que el castellano siga siendo lengua vehicular y el compromiso escrito de que no habrá "nunca" un referéndum de autodeterminación.

El Gobierno, ha dicho, tiene alternativas "y nunca podrá decir que tuvo que arrojarse en brazos de Bildu y ERC porque no tenia remedio. Tiene remedio, somos alternativa", ha recalcado Bal al insistir en que con Cs puede poner en marcha unas cuentas realistas, moderadas y útiles.