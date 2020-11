Juan Echanove: "Siento una responsabilidad con mi público y seguiré en el escenario"

Valencia, 11 nov (EFE).- El actor Juan Echanove ha manifestado que en estos momentos, cada vez que se levanta un telón, lo está haciendo "tirado por los brazos de muchísima gente" ante la situación generada por la pandemia, y que siente una responsabilidad con su público, por lo que, hasta que se lo prohíban, estará en el escenario.

Echanove ha atendido este miércoles a los periodistas en el Teatro Olympia de Valencia, que el próximo 25 de noviembre y hasta el 6 de diciembre llevará a escena "La fiesta del chivo", la adaptación teatral de Natalio Grueso de la novela publicada por Mario Vargas Llosa en 2000, dirigida por Carlos Saura.

Sobre la situación actual de la cultura en general y del teatro en particular, el actor madrileño ha manifestado que en estos momentos cada vez que se levanta el telón es "tirado por los brazos de muchísima gente".

"No es la situación en la que quiero vivir, no me gusta ver plateas con gente enmascarada, pero sé que es necesario y es lo que nos va a mantener vivos y al propio teatro que pueda seguir haciendo su función", ha señalado.

Para Echanove, la situación generada por la pandemia ha unido más a la compañía que continúa su gira nacional. "La trazabilidad en estos momentos de una gira es incómoda, pero cuanto más incomoda se pone, más nos juntamos los actores, más nos agrupamos, más funcionamos como compañía", ha señalado, aunque ha lamentado que tenga que venir una pandemia para que esta situación se produzca.

A su juicio, "sin ese 'todos' el vuelo no levanta" y ha reiterado su defensa de que los teatros son espacios "seguros". "Quiero que me obliguen a salir de casa, a viajar a todas las comunidades" para seguir haciendo "esta actividad esencial" en nuestro país que es la cultura y que representa el 3 % del Producto Interior Bruto (PIB).

"La cultura -ha aseverado-, pese a lo que digan algunas mentes de la carcundia de este país, es importante, necesaria y de cara a la reconstrucción del país, si colabora en un 3 %, debería recibir las ayudas a la reconstrucción en ese mismo porcentaje".

El actor madrileño regresa a los escenarios de Valencia con la exitosa obra "La fiesta del chivo" y asegura que aunque parezca un poco "ñoño", ahora, cada vez que sale al escenario, se siente como en sus primeras funciones cuando salió de la Escuela de Arte Dramático, en la que "te comías el mundo" y "no importaba si iba a haber un mañana".

Echanove se muestra además "enormemente optimista" sobre el futuro del teatro y ha manifestado que a los actores les toca trabajar "para aportar a la gente en su existencia, que en este momento está muy tocada del ala, lo mejor de nosotros".

El actor ha hablado también de su personaje en "La fiesta del chivo", en la que interpreta al dictador Trujillo, de la República Dominicana, del que había pocas referencias salvo algunas grabaciones de mala calidad, por lo que fue "inventando los detalles", como quitarle el bigote, con el beneplácito de Saura, y creando un personaje que "es enormemente perfeccionista, especialmente para el terror".

"El mayor disfrute de su terror era la humillación, a la gente de su entorno, a sus colaboradores más cercanos, a su propia familia", ha indicado, y es la imagen que ha querido trasladar del dictador, con pocos gestos y pocos tonos. Y ha asegurado que no se ha inspirado en ningún político actual, "ni siquiera en Trump", ha bromeado.

"'La fiesta del chivo' me permite ser muy feliz en escena, hacer un tipo de trabajo que hace mucho tiempo que no hago", ha señalado el actor, que en los últimos 20 años ha representando a personajes "extremos", en cuya tesitura "se encuentra bien", pero que con "El chivo" le ha permitido una interpretación desde unas coordenadas de suavidad que no había hecho en su vida. "Y me gusta", proclama.