España exigirá PCR negativa a los viajeros tras la recomendación europea

Madrid, 11 nov (EFE).- España exigirá a partir del próximo 23 de noviembre a los viajeros internacionales procedentes de países de riesgo y cuyo destino final sea nuestro país una PCR negativa realizada 72 horas antes para poder entrar, un requisito que, según el Gobierno, se adopta tras la recomendación europea emitida el pasado 13 de octubre.

Una medida que no se había adoptado en España -a diferencia de otros países europeos como Italia o Francia- y que esta tarde ha comunicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a las comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Tras la reunión, las autonomías que lo habían solicitado desde hacía meses -como es el caso de Madrid, Canarias o Baleares- han celebrado la decisión, que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado.

A partir de entonces, las agencias de viaje, operadores turísticos y las compañías de transporte aéreo o marítimo y cualquier otro agente que comercialice billetes deberán informar a los pasajeros de esta nueva exigencia.

Se cumple así la recomendación europea del pasado 13 de octubre que aconsejaba a los Estados miembros basar sus restricciones a los viajes dentro de la UE en función de la situación epidemiológica, estableciendo un código de colores por zonas, con el fin de evitar "la fragmentación y la disrupción y aumentar la transparencia y la previsibilidad para los ciudadanos y las empresas".

Según esa recomendación, los Estados deben aportar una serie de datos al Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), que actualiza semanalmente un mapa europeo del coronavirus según la incidencia por regiones.

Así, para designar el riesgo en el caso de los países de la UE y asociados Schengen, se tomará como referencia los criterios contemplados en la recomendación para designar las zonas o países de riesgo en cuestión, a los que se exigirá la PCR.

En el caso de que sean terceros países, se considerará que son de riesgo si tienen una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes.

Illa ha advertido no obstante de que los viajeros internacionales que lleguen a España y no se hayan hecho una PCR en el país de origen tendrán la posibilidad de hacerse un test de antígenos a su llegada, aunque serán sancionados.

"Eventualmente se les denegaría el acceso si son ciudadanos de terceros países por no cumplir los requisitos que exigimos para entrar en nuestro país", ha precisado el titular de Sanidad.

Se trata de una "medida muy esperada" que ofrece seguridad a todos y que coloca a España "a la vanguardia" de la movilidad segura, ha subrayado la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha reunido con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y varios representantes del sector turístico.

La ministra ha recordado que la petición de hacer pruebas PCR a los viajeros ya fue planteada por Canarias en mayo pasado durante la reunión de la Conferencia de Presidentes, una postura que el presidente canario reiteró posteriormente en otros foros, según ha agregado el propio Torres.

Quien ha pedido insistentemente que se hicieran PCR en el aeropuerto de Barajas ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha celebrado la decisión.

"Llevamos más de seis meses peleándolo. Demasiado tiempo"; "Madrid y el resto de España serán más seguras", ha publicado en la red social Twitter la presidenta madrileña, que ha añadido: "Un país que no cuida sus fronteras no se hace respetar. A nadie le gusta pisar un territorio que no da seguridad, y más en pandemia".

En una nota de prensa, la Comunidad de Madrid ha recordado la importancia de la petición de Ayuso al ser el aeropuerto de Barajas la "principal puerta de entrada" del país y "no existir unos controles férreos" contra el coronavirus.

La presidenta balear, Francina Armengol, ha tildado de "fundamental" la exigencia de esta PCR negativa, una medida, ha recordado en conferencia de prensa, que el Govern llevaba tiempo reclamando en las conferencias de presidentes y reuniones bilaterales.

Según sus datos, la mayoría de los pasajeros internacionales que viajaran este miércoles a las islas necesitarían esa PCR, salvo excepciones puntuales como los procedentes de Irlanda, Noruega, Finlandia y Grecia. "Son los únicos que en estos momentos están por debajo de esa incidencia acumulada de 150", ha asegurado.

También ha mostrado sus satisfacción el consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, que tras la reunión Interterritorial de Sanidad, ha recordado también que el Gobierno regional reivindicaba esta exigencia desde el pasado mayo.