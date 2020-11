"Ni te me acerques", comedia y reflexión en tiempos de pandemia

Madrid, 11 nov (EFE).- Una película con grandes dosis de humor “necesario” y también con “mucho trasfondo”, que invita a reflexionar y a conectar con la risa a través de un recorrido por diferentes tópicos vividos en la cuarentena, así es “Ni te me acerques”, la cinta de Norberto Ramos del Val que llega a los cines este viernes como una “comedia romántica pandémica”.

“Bienvenidos a la nueva anormalidad” reza el cartel de la nueva película de Norberto Ramos de Val, que se adentra en el cine comercial dirigiendo este filme, escrito junto a Iván Reguera y Manuel Riquelme, producido por Norberfilms y protagonizado por Eduardo Ferrés, Rosalía Mira, Emilio Buale y Rubén Hernández.

“Rodamos la película en julio, pero la idea la tuvimos aproximadamente una semana después de que comenzara el confinamiento, al ver en la televisión dueños de hoteles que hablaban de su situación durante el confinamiento, en la que los hoteles permanecían cerrados” cuenta a Efe el director, haciendo alusión al proceso creativo por el que se adentra en retratar la realidad cercana del confinamiento.

La película cuenta la historia de Juan, un joven escritor que decide trabajar como guarda en el Hotel Balneario de Ariño (Aragón). Una zona minera donde ambienta su novela y donde planea terminar su libro, hasta que la pandemia y la cuarentena irrumpen en el mundo, convirtiendo su trabajo de quince días en una “nueva normalidad” en la que replantearse su vida.

Allí, el protagonista vivirá de cerca varias situaciones del confinamiento comunes al espectador; desde los aplausos a los sanitarios en el balcón, practicar deporte en casa, enfrentar teorías conspiranoicas sobre el virus o la “madrileñofobia” por parte de los habitantes del pueblo: “nos reímos de las situaciones comunes que hemos vivido al estar confinados estos meses”, explica Ramos.

“Echarse unas risas es ahora más necesario y fácil, porque es lo que necesitamos al estar rodeados de noticias agobiantes y tristes de forma continua”, explica sobre el filme que, aunque se defina como comedia y cuente la historia desde un humor sano y respetuoso, también posee un importante “trasfondo”, en el que invita al espectador a reflexionar, de la misma forma que lo hace su propio protagonista desde su encierro en el hotel.

“El mensaje central de la película nos vale a todos; pensar en si la vida que llevamos nos agrada, si perdemos el tiempo en cosas que no nos gustan o si estamos con las personas correctas, y también en darnos cuenta de que no estamos aquí por inercia y que cada día de vida es un milagro”, apostilla.

Y es que, tanto en la vida real como en la ficción de Ramos, la cuarentena ha invitado a reflexionar diferentes realidades que antes, entre “el ritmo de vida ajetreado” pasaban desapercibidas: “mucha gente se ha dado cuenta al teletrabajar de que paga alquileres carísimos cuando podría estar fuera de ciudades enormes con una mejor vida”, explica.

Un planteamiento que el director refuerza a través del tema “Deberías (hacer algo con tu vida)”, que suena en la película, con la que Norberto Ramos del Val hace una incursión en el cine comercial, consciente de que puede ser “una locura” en la actualidad, marcada por el cierre de muchas salas de cine como medida preventiva frente a la pandemia.

“Guardar la película que ya tenemos hecha en un cajón hasta verano es cargarse el negocio de las salas, estrenar esta semana es una locura, pero hacerlo la que viene, quizás sea imposible”, afirma.

El director, tiene claro que “el futuro del cine” es complicado en esta época, algo que lejos de amedrentarle, le impulsa: “en mi caso, sé que no voy a sacar ni un duro, y me da igual porque no lo hago por dinero, solo quiero dedicarle esta película a todo el mundo para que pueda echarse unas risas y evadirse”, recalca.