Montero pide a ERC "altura de miras" para no vetar a Cs en los Presupuestos

Madrid, 12 nov (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a ERC "altura de miras" para no vetar a Ciudadanos en un Presupuesto que se produce en un momento trascendental y ha advertido de que la pandemia "exige del concurso de todos" pese a las diferencias ideológicas.

"Le puedo asegurar que si el PP se hubiera mostrado dispuesto a pactar los Presupuestos, esta ministra hubiera escuchado y se hubiera sentado y hubiera entendido de esa actitud que uno esta dispuesto a aparcar temporalmente las diferencias porque cuando hay un terremoto o una catástrofe o una pandemia, lo importante es salvar vidas y proteger a la gente y al tejido productivo", le ha dicho Montero al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián en el Pleno del Congreso.

Durante el primer turno de réplica de la ministra en el segundo día de debate de las enmiendas a la totalidad que se votarán este jueves, Montero ha incidido en que la Ley de Educación será fruto del diálogo y del acuerdo y ha pedido apartarla del debate presupuestario ya que las partidas educativas no van a cambiar.

"Me cuesta trabajo entender que haya leyes que al final afecten al debate de la Ley de Presupuestos", ha dicho tras añadir que la Ley educativa tendrá la misma cuantía en las cuentas de 2021 sea con una enmienda o con otra.

Montero ha insistido en que España está en un momento "extraordinario" y que el Presupuesto debe "aislarse" de otros debates ya que son unas cuentas que ayudarán tanto a Cataluña como al resto de España a paliar los efectos económicos consecuencia de la pandemia.

La ministra ha valorado que ERC no haya presentado enmienda a la totalidad y haya permitido tramitar el Presupuesto pero le ha instado a "superar los vetos cruzados" con Ciudadanos y dejar la ideología a un lado para no valorar "con quién se pactan" las cuentas sino "el qué" se pacta.

No obstante, le ha recordado que el Gobierno está en la línea de consolidar el bloque de partidos que apoyó la investidura "y usted lo sabe, que en lo sustancial estamos de acuerdo".

"Para ustedes es incompatible la aprobación del presupuesto con otras fuerzas presentes en la Cámara y respeto su posición, pero también le digo que es un momento tan extraordinario que me parece que anteponer el con quién al qué, es muy difícil de explicar a los ciudadanos", ha reiterado.

Rufián ha defendido que rechazar a Ciudadanos no es un "veto" sino "autoprotección" frente a la derecha para poder sacar adelante medidas como subir los impuestos al juego online "la droga del siglo XXI" o retomar la resolución del conflicto político en Cataluña.

La ministra le ha pedido "preservar" estas cuentas de unas elecciones que se tienen que producir en Cataluña pero le ha indicado que "no les niegue unos recursos imprescindibles para su territorio".

Además le ha reiterado que no se trata de ceder ante la derecha, "sé cómo ordenar las prioridades ante una catástrofe", le ha dicho al tiempo que le ha puntualizado que "usted no puede tomar la decisión por otra formación política para apoyar o no las cuentas".