Albert Adriá: "A los restaurantes les ha tocado pagar los platos rotos"

Madrid, 12 nov (EFE).- Albert Adrià considera que "a los restaurantes les ha tocado pagar los platos rotos" de esta pandemia, por los cierres impuestos a la hostelería en varias Comunidades Autónomas, entre ellas Cataluña, además de las severas limitaciones de horarios en otras como Andalucía.

"Estamos abocados a pasarlo muy mal sin ayudas", ha señalado este jueves el copropietario de restaurantes como Enigma, Hoja Santa, Tickets, Bodega 1900 y Pakta, todos ellos en Barcelona y cerrados "hasta nuevo aviso".

Ha reconocido que la hostelería no es el único sector afectado económicamente por una pandemia que "no hace distinciones", pero sí uno de los más perjudicados porque las instituciones toman "algunas decisiones acertadas, otras desacertadas y otras que no se entienden".

"Estoy deseando abrir mis restaurantes, pero se tienen que dar las condiciones. Mi modelo de empresa puede sufrir mucho y prefiero moverme poquito", ha señalado Adrià, para quien, no obstante, cualquier crisis supone oportunidades a quien aplique "creatividad e ideas", aunque ha reconocido no saber cuáles son las fórmulas para salvar a los restaurantes en ésta.

Lo ha hecho desde Enigma, con una estrella Michelin, donde ha presentado su última creación en turrón -un campo en el que lleva innovando varios años- a base de chocolate, caramelo, praliné de macadamia tostada y patatas fritas.

En esta ocasión responde al "reto" propuesto por Lays Gourmet, que le ha dado la oportunidad de "estar en las mesas de muchas familias estas Navidades".

"Hemos unido dos productos muy populares, las patatas fritas y el turrón (...) y el resultado se come con el oído, porque es crujiente y tiene una textura muy curiosa y sorprendente", ha apuntado durante su presentación telemática, en la que también ha asegurado que no se trata de una combinación "tan extraña" porque recuerda a "los turrones con frutos secos".

La conjunción de dulce y salado resulta "adictiva" y su crujiente "te deja sordo porque cuando lo masticas dejas de escuchar a quien te habla", ha detallado quien "hace años" introdujo el maíz frito con chocolate en elBulli, una mezcla que "hoy es muy popular".

Albert Adrià, que ha creado con Torrons Vicens turrones de pan, aceite y chocolate, de mojito o de chocolate con churros, ha explicado que el "gran reto" ha sido dar protagonismo a las patatas fritas en este turrón de edición limitada, con un toque salino, que "se come con el oído" y que recomienda acompañar con cava, una copa de Jerez, cerveza negra o sake.