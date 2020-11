"La vida era eso", premio ASECAN a la Mejor Película del Festival de Sevilla

Sevilla, 13 nov (EFE).- El director madrileño David Martín de los Santos ha ganado el premio ASECAN (Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía) a la mejor película de la Sección Oficial del Festival de Cine de Sevilla por "La vida era eso", según se ha dado a conocer hoy por el certamen, avanzando siete premios de su palmarés oficial.

El jurado de ASECAN, formado por Arturo Andújar, Ignacio Ortega y Manuel Sayalonga, ha acordado otorgar el premio a esta cita, “por la sinceridad e intensidad con que afronta el alto contenido emocional de esta historia de anhelos y deseos, donde se funden la amistad y el amor”.

Por su parte, el director malagueño Rubén Navarro ha ganado el premio ASECAN al mejor cortometraje andaluz presentado en el Festival de Cine de Sevilla, por su obra "Of Hearts And Castles".

El jurado ha destacado el trabajo premiado, “por cómo la cámara, mediante una formidable estructura y las honestas interpretaciones, consigue recoger las miradas, gestos y emociones”.

En total, siete de los premios que conforman el palmarés de la 17 edición del Festival de Sevilla, que se celebra hasta mañana, se han hecho públicos hoy, concretamente los que conceden la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, ASECAN, la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA) y la Asociación Cultura con Orgullo.

El Premio Especial Rosario Valpuesta a la Categoría Artística de Panorama Andaluz ha sido para Sándor M. Salas, responsable de dirección en el cortometraje Silencio Sísmico, “por su excelente manejo de la narrativa a través de la técnica del collage para, entre imágenes y sonidos, presentarnos el mundo pandémico en que vivimos, más allá de la enfermedad”.

El jurado compuesto por Luis Méndez, Sergio Cobo, Ana Melendo, Sonia López y José Luis Cienfuegos ha otorgado los XIII Premios Europeos de Cine Universidad de Sevilla – Guion de Cortometrajes, que apuestan por el talento joven y reivindican la importancia capital del guion, “pieza clave de cualquier proyecto cinematográfico, pero también la más vulnerable”.

En la modalidad de Ficción se ha premiado el proyecto Chavales de La Paz, de Sandra Romero Acevedo, “por su sólida base argumental y la autenticidad de un texto original cuya acción transcurre en el barrio periférico de La Paz en Écija”; mientras que en la modalidad de No Ficción se ha reconocido el proyecto Los Oscuros, de Jorge Castrillo, destacando la narración de “esas historias cada vez más olvidadas de las zonas rurales en proceso de despoblamiento, que conforman la memoria de un territorio marcado por y para el trabajo en el campo”.

El jurado de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), integrado por Teresa Arbolí, Rafaela Rodríguez y Helena Sevine, ha otorgado el Premio AAMMA Women In Focus 2020 a la película de Las Nuevas Olas Fucking With Nobody, de la directora finlandesa Hannaleena Hauru, “por ser una cinta original, transgresora y rompedora, que respira y nos hace respirar libertad”.

Por último, el jurado organizado por la Asociación Cultura con Orgullo, formado por Javier Paisano, Mila Fernández, Manuel Rosado y Piermario Salerno, ha decidido que el Premio Ocaña 2020 a la Libertad sea para la película de Las Nuevas Olas No Ficción Petite Fille, de Sébastien Lifshitz, “por ofrecernos una profunda y esclarecedora mirada sobre la lucha que mantiene la familia de Sacha contra una burocracia asfixiante y el sufrimiento de su hija trans de 7 años”.