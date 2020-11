Luis Enrique: "Mejor" estar obligado a ganar, "así no se puede especular"

Sevilla, 16 nov (EFE).- El seleccionador nacional español, Luis Enrique Martínez, comentó este lunes que "la idea futbolística" que maneja desde que llegó al cargo "es la misma", por lo que consideró "casi mejor" que el martes no valga el empate ante Alemania en el partido que disputarán en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, porque "así no se puede especular" para pasar a la fase final de la Liga de Naciones.

Luis Enrique, en la comparecencia de prensa previa al entrenamiento que dirigió en el escenario del partido, admitió que en cada encuentro introduce "matices en cuanto al posicionamiento" de los futbolistas que usará para "contrarrestar las armas" de los alemanes, ante los que jugó "en su propio campo sin especular, yendo a por ellos a generar ocasiones" y anunció que ese "estilo no va a cambiar".

El técnico asturiano advirtió que "evidentemente será complicado" doblegar a Alemania, a la que pretende superar "presionando arriba y teniendo el balón. A partir de ahí, hay que frenar sus virtudes y minimizar las debilidades" que pueda tener el combinado español.

Luis Enrique no reveló quien será su portero titular y contó que "el primer día de concentración sí sabía quién iba a ser el portero siempre y cuando entrenando no viera nada raro. También está decidido quién será el portero mañana" pero es algo que no dice "a los jugadores hasta una hora y media antes del partido. Eso los prepara para cualquier situación".

Para el seleccionador nacional, hay "tres o cuatro porteros con nivel para ser titulares", por lo que la identidad del elegido "dependerá de su rendimiento", aunque reiteró que "ningún entrenador puede estar cerrado a tener un solo portero. Puede que haya un portero con mayor continuidad o diferentes cambios".

Luis Enrique alberga la convicción de que España "ha merecido mucho más en cada partido" desde que él volvió al banquillo pero es un hecho que "cuando los resultados no llegan, rumor y polémica siempre va a haber".

Luis Enrique se mostró "contento" porque "la lesión de Busquets es leve" y destacó que aunque el centrocampista del Barcelona "tenía libertad para irse con la familia, ha decidido quedarse, cosa que debe valorarse positivamente", si bien "también habría entendido que se hubiera ido. Indica un poco de qué pasta está hecho y del ambiente que hay en este grupo".

El seleccionador español informó de que el lateral zurdo José Luis Gayá podría jugar ante Alemania porque "ahora mismo está en perfectas condiciones" pero tiene "una herida con puntos todavía", por lo que piensa "correr cero riesgos. Si está en condiciones, lo deberán decir los doctores".