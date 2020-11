Obama afirma que Trump y Bolsonaro minimizan la ciencia ante el cambio climático

Recife (Brasil), 17 nov (EFE).- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó en una entrevista emitida este martes por la televisión brasileña que los gobernantes de su país, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro, han "minimizado" la ciencia frente al cambio climático.

"Puedo decir que, con base en lo que vi, las políticas de Bolsonaro, así como las de Donald Trump, parecen haber minimizado la ciencia frente al cambio climático", declaró Obama al programa "Conversa con Bial", de la red Globo.

El exmandatario estadounidense comentó que a pesar de "no conocer" personalmente a Bolsonaro, porque el gobernante brasileño asumió en 2019 cuando Obama ya había dejado la Casa Blanca, su actuación global, principalmente en el aspecto ambiental, duramente criticado a nivel internacional, es de relevancia.

"Brasil es obviamente un actor central en la acción de conseguir, o no, frenar los aumentos de la temperatura que pueden causar una catástrofe global. Mi esperanza es que, con el nuevo Gobierno de (Joe) Biden, exista una oportunidad de redefinir la relación" con el gigante suramericano, manifestó Obama.

Bolsonaro, líder de la ultraderecha y con una cuestionada política ambiental frente a las acciones del país para combatir, por ejemplo, la deforestación y los incendios en la Amazonía y el Pantanal, el mayor humedal del mundo, todavía no reconoce oficialmente la victoria de Biden en las elecciones estadounidenses.

"Sé que Joe Biden enfatizará que el cambio climático existe. Y tanto Estados Unidos como Brasil van a desempeñar un papel de liderazgo", resaltó Obama, quien criticó también la posición de Trump y Bolsonaro en el combate a la pandemia mundial del nuevo coronavirus.

Para Obama, "Biden va a enfatizar la ciencia cuando se trata de la existencia de COVID-19. Necesitamos movilizarnos dentro de nuestro país y de forma internacional para intentar darle un fin a esta pandemia".

"Al final de cuentas, Estados Unidos y Brasil -dos de los países más afectados y cuyos mandatarios han minimizado la pandemia- tienen muchas cosas en común. El progreso es necesario no solo en el hemisferio, si no en todo el mundo y eso será, en parte, determinado por la calidad de la relación entre los dos países", dijo.

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

En la entrevista, Obama se manifestó también sobre el hecho de Trump cuestionar los resultados que le significaron su derrota para la reelección y elogió a la vicepresidenta electa Kamala Harris.

"No me sorprende el hecho de que Donald Trump esté violando la costumbre de la transición de poder pacífica, porque él ya violó varios tipos de normas antes. La buena noticia es que, al final de cuentas, eso no hará diferencia y el 20 de enero tendremos un nuevo presidente. Pero se ha perdido este período de transición", apuntó.

De acuerdo con Obama, con la llegada de Harris al alto escalón del poder en Estados Unidos "el trabajo de 'empoderar' a las mujeres es continuo".

"Fue interesante, como presidente, poder observar que los países que oprimen las mujeres, que no usan el talento de la mujer, tienen a ser los países que no se desarrollan económicamente y que tienen otros problemas", subrayó.

Según el expresidente, "los países que muchas veces están saliendo bien y consiguen disfrutar de todo su potencial es porque, en parte, reconocieron que si no incluían niñas y mujeres, mitad de su población, no podían resolver sus problemas, crear negocios o desarrollar curas para enfermedades".

"Si no entrenamos la mitad de la población es como si un equipo de fútbol deja la mitad de sus jugadores por fuera de la cancha. Espero que Kamala Harris sea apenas el inicio de un proceso en el cual cada vez más mujeres en el mundo sean vistas como líderes viables en los niveles más altos", puntualizó.