Lastra: "El PSOE escucha a sus mayores pero ahora le toca a nueva generación"

Madrid, 17 nov (EFE).- La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha asegurado que en la dirección del partido escuchan a sus "mayores" pero que ahora le toca a una "nueva generación" dirigir el país y también al propio partido socialista.

"Yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del Partido Socialista Obrero Español", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso.

Así ha respondido la portavoz socialista a las preguntas sobre las críticas internas que ha recibido el Gobierno y la dirección socialista ante el apoyo de Bildu a los presupuestos del Estado.

Lastra ha subrayado que su grupo negociará las cuentas con todos los grupos parlamentarios que hayan presentado enmiendas.

Ha insistido además en que no hay "ningún acuerdo con ninguna fuerza política de momento" porque lo que ha habido hasta ahora es el debate de totalidad y las fuerzas políticas que lo han querido han permitido la tramitación de las cuentas al tumbar las enmiendas.

Ahora, ha dicho, es cuando el grupo socialista empieza la negociación de las enmiendas al articulado -cuyo plazo de registro acaba este martes- y cuando los socialistas se sentarán "con todos los grupos parlamentarios que quieran llegar a un acuerdo con el Gobierno".

"Bienvenidos sean", ha añadido la dirigente del PSOE, todos los grupos que quieran negociar para pactar mejoras en las cuentas y enmiendas que permitan "avanzar" al país.

Preguntada sobre si el PSOE está dispuesto a repensar la enmienda pactada con ERC que elimina el español como lengua vehicular, Lastra ha asegurado que "este grupo parlamentario no va a retirar su apoyo a la enmienda, que quedó aprobada en el Congreso de los Diputados.

La portavoz socialista ha defendido la reforma educativa y ha afirmado que "asegura que al finalizar la educación básica todos los alumnos tengan dominio pleno de la lengua castellana", de las lenguas cooficiales donde las haya y de un idioma extranjero.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha convenido en que no hay pacto, ni contrapartida alguna entre su partido y el PSOE con EH Bildu sobre los presupuestos de 2021, sino voluntad de que salgan adelante las cuentas.

"No hay ningún acuerdo de ningún tipo ahora mismo. Hay predisposición y conversaciones, y ya está. No sé si ha habido algún tipo de malentendido en el pasado en relación con esta cuestión, pero lo cierto es que no hay ningún acuerdo firmado ahora mismo con Bildu", ha abundado Asens en rueda de prensa en el Congreso.

Ha agradecido a EH Bildu su voluntad a llegar a un acuerdo y que hayan propiciado "un acto de generosidad política muy grande cuando no hay contrapartida".