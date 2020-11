"El círculo escarlata" continúa, 18 años después, con "Las lágrimas de Shiva"

Madrid, 18 nov (EFE).- Hace 18 años César Mallorquí publicó "Las lágrimas de Shiva", una novela juvenil convertida en "longseller" tras llevar más de 600.000 ejemplares vendidos, y ahora regresa con "El círculo escarlata", la continuación de esta historia que ha escrito a petición de sus miles de seguidores.

Se refiere Mallorquí a Javier y Violeta, cuenta a Efe, los protagonistas de esta trama que ha tardado "bastante" en escribir ya que cuando escribió "Las lágrimas de Shiva" pensó que sería una historia concluida.

"Pero iba a dar charlas a institutos -explica- y el 99% me pedía que escribiera una continuación, me insistían tanto que al cabo de 18 años se me ocurrió una historia que me parecía interesante".

Por eso Mallorquí no ve a las musas las causantes de esta nueva entrega (publicada por Edebé), sino que han sido sus lectores los que han hecho que en esta segunda parte sus personajes vuelvan a meterse en una "historia extraordinaria" y no una "cosa forzada".

"Tenía bastante miedo porque hacía 18 años y los personajes tenían una personalidad, un tono, y tenía que prolongarlo, pero fue empezar a escribir y todo volvió con normalidad y no tuve que forzarlo", explica sobre estos jóvenes que habitan las páginas.

No tuvo que hacerlo porque, también, jugaba con una baza, la de que el personaje de Javier está basado en gran parte en su propia vida, así que en esta segunda aventura solo ha tenido que mirar en su interior para seguir dándole vida a este "viejo amigo" que en "El círculo escarlata" aparece cuatro años mayor respecto a la primera novela.

Y así, "viejísimo", le hacen sentir también sus lectores, porque no hay que olvidar que aunque sean muchos los adolescentes los que lo leen en la actualidad, también son muchos adultos los que lo leyeron cuando hace 18 años publicó la primera entrega.

Un libro éste que lleva vendidos ya más de 600.000 ejemplares, por lo que está calificado como "longseller", algo que a Mallorquí le saca una gran sonrisa y una reflexión: "los escritores de literatura juvenil e infantil tenemos una venganza en ese sentido sobre los consagrados, y es que vendemos más ejemplares que ellos".

"Otras novelas para el público adulto de hace años-agrega- ya no se encuentran por ninguna parte, pero todos y cada uno de mis libros juveniles los puedes encontrar y eso te da una seguridad profesional, yo soy escritor y vivo de derechos de autor".

Vive de su escritura porque es metódico y "profesional", así lo demuestra el horario de trabajo que el escritor barcelonés (1953) se impone durante la semana.

"Cuando empiezo a escribir ya sé en líneas generales todo lo que voy a contar, y para esta novela he tardado cinco o seis meses. Tengo horario de oficina, empiezo a trabajar sobre las 9:30, acabo a las 13:00 y luego continúo de 17:00 a 21:00 de lunes a viernes, además me exijo un mínimo de páginas diario", relata.

En cuanto a si "El círculo escarlata" tendrá continuidad o no, el autor parece no tenerlo claro porque no es muy amigo de las trilogías:

"Una de las cosas que más me gustan de mi trabajo es que es variado, hoy escribo una novela como 'Las lágrimas de Shiva' y mañana otra de ciencia ficción, y después una policíaca. He escrito una trilogía ('Crónicas del Parásito'), y el último número lo he publicado hace menos de un año y acabé harto", concluye.

Mallorquí no sólo es un autor súperventas sino que también ha ganado premios literarios como el premio Edebé en tres ocasiones o el premio Cervantes Chico en 2015 por su contribución al género juvenil.

Pilar Martín