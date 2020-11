Banksy recala en Madrid con una nueva exposición

Madrid 18 nov (EFE).- El Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge “Banksy. The Street is a Canvas”, una exposición nueva del conocido artista callejero con obras que, en su mayoría, se exhiben por primera vez en Madrid.

“Banksy. The Street is a Canvas” es una coproducción del Círculo de Bellas Artes de Madrid, IQ Art Management y Sold Out, responsables de la muestra “Banksy. Genius or Vandal?” visitada por más de 600.000 personas en Moscú, San Petersburgo y Madrid. EFE/Foto cedida