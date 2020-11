Cuatro partidos a Álvaro; archivado el expediente a Pellegrini y a Joel Robles

Madrid, 18 nov (EFE).- El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con cuatro partidos de suspensión al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, por cuestionar las decisiones arbitrales en el partido ante el Granada (1-1), y archivó los expedientes al técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, y al jugador Joel Robles.

Competición abrió expediente a Álvaro tras criticar la actuación del colegiado y el VAR del partido con el Granada, de la quinta jornada, en el Ramón de Carranza, y anteriormente a Pellegrini y Joel Robles por sus comentarios también sobre las decisiones arbitrales en el encuentro que el Betis perdió ante el Real Madrid en la tercera jornada (2-3).

En el caso de Álvaro, el instructor del expediente y el Comité coinciden en que se trata de una infracción del articulo 100 del Código Disciplinario de la RFEF, que prevé una sanción de cuatro a doce partidos, además de una multa de 601 euros.

Dicho artículo tipifica como infracción grave las declaraciones realizadas por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva, a través de cualquier medio, que cuestionen la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF, así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante.

Para Competición, "a pesar de las alegaciones del expedientado, que tratan de dotar de un sentido diferente a las declaraciones que están en el origen de esta expediente, este órgano disciplinario considera, a la vista de las instrucción del expediente y, en particular, del resultado probatorio, que las mismas cuestionan la honradez e imparcialidad de los miembros del colectivo arbitral que participaron en el encuentro, a los que se atribuye una actuación irregular a sabiendas de que lo era".

"En cuanto al penalti, yo creo que es una pregunta que te la voy a contestar pero que sobra por que la ha visto todo el mundo, solo hay una persona, o tres, por que hay una abajo y dos arriba que no lo han visto, yo la acabo de ver por que me lo han enseñado y no tiene explicación más que no quererlo pitar, no, no, no hay otra explicación", son las palabras de Álvaro que el director del departamento de Integridad y Seguridad de la RFEF trasladó al Comité de Competición y que motivaron el expediente.

El sobreseimiento y archivo de los expedientes abiertos a Pellegrini y Joel Robles responde a que tanto para el instructor como para Competición sus manifestaciones "no cuestionan claramente la honradez o imparcialidad del árbitro".

Tampoco constituyen una desaprobación de la actuación arbitral con lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante. "Se pueden encuadrar dentro del legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión", añade el Comité, que archivó ambos expedientes, según confirmó la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Tras el partido contra el Real Madrid Pellegrini lamentó la expulsión de su lateral derecho brasileño Emerson Royal y el penalti que decidió el partido "con decisiones del VAR".

"Yo digo no más que jugar contra el Real Madrid, contra el VAR, contra penal y contra expulsión, todo junto, es difícil. El árbitro es el encargado de impartir justicia, esta vez le tocó toda la justicia a favor del Real Madrid...", fueron las manifestaciones por las que se expedientó al técnico chileno.

El portero Joel Robles lamentó que "en caso de duda siempre" se toman las decisiones "a favor del grande".

"Siempre es la misma historia. Siempre son jugaditas pequeñas, en un partido, que siempre a favor del grande. Eso lo tengo clarísimo. Llevo muchos años en esto y siempre hay pequeñas jugadas que, siempre, van para el equipo grande. Y bueno, esperemos que esto cambie algún día y ya está", dijo.