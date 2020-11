Un total de 59 producciones optan a los XIII Premios Gaudí del cine catalán

Barcelona, 19 nov (EFE).- Un total de 59 producciones, de las que 31 son largometrajes de ficción, diez documentales, cuatro películas para televisión y catorce cortometrajes, optan a alguno de los galardones de los XIII Premios Gaudí, cuya primera ronda de votaciones se iniciará el próximo 16 de diciembre.

La Acadèmia del Cinema Català ha informado este jueves de que, de estas películas candidatas, hay 53 producciones catalanas y 6 europeas.

Las candidatas al Gaudí a la mejor película son "Bronko", de Isaac Ulam; "La dona il·legal", de Ramon Térmens; "La vampira de Barcelona", de Lluís Danès; "Les dues nits d'ahir", de Pau Cruanyes y Gerard Vidal; "L'Ofrena", de Ventura Durall y "Terra de telers", de Joan Frank Charansonnet.

En la categoría de mejor película en lengua no catalana compiten diecinueve largometrajes: "A casa", de Raül Busquets; "A Stormy Night", de David Moragas; "Adú", de Salvador Calvo; "Baby", de Juanma Bajo Ulloa; "Cenestesia", de Joan Vall; "El cerro de los dioses", de Daniel M. Caneiro; "El sitio de Otto", de Oriol Puig; "Hogar", de Àlex Pastor y David Pastor; e "Isaac", de David Matamoros y Ángeles Hernández.

También "La boda de Rosa", de Icíar Bollaín; "Las niñas", de Pilar Palomero; "No Matarás", de David Victori; "Occidente", de Jorge Acebo Canedo; "Ofrenda a la tormenta", de Fernando González Molina; "Per la llibertat", de Alba Sotorra; "Sentimental", de Cesc Gay; "Te quiero imbécil", de Laura Mañá; "Uno para todos", de David Ilundain y "Voces rotas", de Héctor Fáver.

Las seis películas europeas seleccionadas y que participarán en la primera ronda de votaciones son: "Dios es mujer y se llama Petrunya", de Teona Strugar Mitevska (República de Macedonia del Norte); "Les vides de Marona", de Anca Damian (Francia); "Little Joe", de Jessica Hausner (Alemania); "Longa noite", de Eloy Enciso (España); "Sobre lo infinito", de Roy Andersson (Alemania) y "Sorry We Missed You", de Ken Loach (Reino Unido).

Los catorce cortometrajes seleccionados de los 58 inscritos son: "16 de decembro", de Álvaro Gago; "Candela", de Marc Riba y Anna Solanas; "Cua de sirena", de Alba Barbé Serra; "El código interior", de Pau Subirós; "Feroz", de Nina Amat; "Forastera" de Lucía Aleñar Iglesias; "Homenatge a Judes", de Manel Raga Raga y "I don't think it's going to rain", de Adrià Guxens.

Otros cortometrajes serán: "La vella lluita", de Carol Rodríguez y Marina Rodríguez; "Lea", de Ona Jané Millà; "Marleni, no Marlen", de Carmen Aumedes Mier; "Ni oblit ni perdó", de Jordi Boquet Claramunt; "Panteres", de Èrika Sánchez, y "Vera", de Laura Rubirola Sala.

Respecto a los documentales, la academia ha indicado que han quedado diez finalistas: "Sanmao: la novia del desierto", de Marta Arribas y Ana Pérez de la Fuente; "Niños somos todos", de Sergi Cameron; "¿Puedes oírme?", de Pedro Ballesteros; "La Mami", de Laura Herrero Garvin; "Descubriendo a José Padilla", de Marta Figueras y Susana Guardiola; "Pa'trás ni pa'tomar impulso", de Lupe Pérez García; "My Mexican Bretzel", de Nuria Giménez Lorang; "El caso Loveparade", de Dominik Wessely; "The Mystery of the Pink Flamingo", de Javier Polo, y "Camino incierto", de Pau García Pérez de Lara.

El próximo 16 de diciembre, cuando se inicie la primera ronda de votaciones de los académicos, se dará a conocer la fecha de la gala de entrega y se hará un primer balance de los estrenos de cine catalán durante este año, marcado por la pandemia de coronavirus.