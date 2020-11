Festival Documenta Madrid dedicará una retrospectiva al cine de Robert Frank

Madrid, 20 nov (EFE).- La XVII edición del Festival Internacional Documenta Madrid, dedicado al cine documental, incluirá una retrospectiva de la obra cinematográfica de Robert Frank (1924-2019), uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, autor del emblemático libro "Los americanos".

La importancia de su trabajo como retratista de los Estados Unidos de la década de los 50 ha oscurecido su faceta como cineasta, pero desde 1959 y hasta su muerte el año pasado a los 94 años Frank rodó una veintena larga de películas -cortos y largos- a caballo entre la ficción, el documental y el ensayo.

El Cine Doré, sede de Filmoteca Española, acogerá el próximo mes las proyecciones de 26 títulos, más uno sorpresa que aún no se ha desvelado, entre ellos su ópera prima "Pull my daisy", protagonizada por Allen Ginsberg y con Jack Kerouac o "Candy mountain", con Joe Strummer y Tom Waits, que inaugurará el ciclo.

La muestra, organizada conjuntamente por Documenta Madrid -festival impulsado por el ayuntamiento de Madrid- y Filmoteca Española, con el apoyo de la Embajada de Suiza, constará de nueve sesiones únicas entre el 10 y el 23 de diciembre.

Nacido en Suiza en 1924, Robert Frank realizó la mayor parte de su trabajo fotográfico en Estados Unidos, y pasó los últimos de su vida en el noreste de Canadá.

A partir de 1959, y después del reconocimiento global obtenido con su libro 'Los americanos', dejó en suspenso su trabajo como fotógrafo para centrarse en el cine y rodar junto a Alfred Leslie 'Pull my daisy', un cortometraje experimental.

"Una decisión: dejo mi Leica en el armario. Ya basta de acechar, perseguir, a veces captar la esencia del blanco y negro, el conocimiento de dónde está Dios. Hago películas. Ahora hablo con las personas que se mueven en mi visor. No es simple y no tiene mucho éxito", declaró en su momento el propio Robert Frank.

Su obra estuvo muy influenciada por fenómenos contraculturales estadounidenses como el movimiento literario de la Generación Beat, que aborda en "This song for Jack" o "Harry Smith at the Breslin Hotel 1984", las protestas contra la superpoblación ("Life-raft Earth") o la búsqueda de energía limpia ("Energy and how to get it").

El otro hilo conductor de su obra es la autobiografía. Él y su familia protagonizan películas en forma de autorretratos más tradicionales, como "Conversations in Vermont", "Life dances on", "Home improvements", "The present", "Flamingo' y "True story", o experimentos lúdicos con puestas en escena como "About me: A musical", "C'est vrai", "I remember".

Con frecuencia sus películas dejaban atrás su hogar en EEUU para investigar otros territorios como Nueva Escocia ("Keep busy"), París y Taipei ("Sanyu"), la región del Ruhr de Alemania ("Hunter") y su país natal, Suiza ("Tunnel", "Fernando").

El XVII Festival Internacional de Cine Documenta Madrid se celebrará entre el 9 y el 23 de diciembre de 2020 y combinará la programación presencial y telemática.

El grueso de las proyecciones en sala tendrá lugar del 9 al 13 de diciembre con Cineteca Madrid como sede principal, pero también en Matadero Madrid, Filmoteca Española -donde se prolongarán hasta el 23- y Museo Reina Sofía.

Como novedad en esta edición marcada por la crisis sanitaria, parte de la programación podrá verse en la plataforma Filmin.