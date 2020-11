Una agenda para gastrónomos en beneficio de la Fundación Aladina

Madrid, 20 nov (EFE).- Recetas, fichas para anotar catas y visitas a restaurantes, guía de productos gourmets y Días Internacionales como el de la croqueta o el del sushi completan el contenido de una agenda destinada a los gastrónomos y con fines solidarios, ya que el 50 % de la recaudación se destinará a la Fundación Aladina.

La "Agenda Gourmet" es una iniciativa de Sebastian Simon, autor del blog Gourmet Like Me, que en la edición de 2021 está apadrinada y prologada por Diego Guerrero, con dos estrellas Michelin en DSTAgE (Madrid).

"En estos tiempos no sirve de nada planear, porque no sabemos ni lo que vamos a hacer en Navidades, pero una agenda sigue teniendo sentido: disfrutar cada día, planificar tu hoy y tu mañana", ha explicado este viernes Simón en una presentación virtual.

Dirigida a "amantes de la gastronomía", incluye recetas con bebidas recomendadas, fichas para "ejercer de críticos gastronómicos o sacar al catador que tenemos dentro", un calendario de productos de temporada, recomendaciones de libros y películas sobre este ámbito o una guía de productos "delicatessen", entre otros contenidos.

Este año su autor se ha encargado de la edición y ha elegido como beneficiaria de la mitad de los ingresos que recaude a la Fundación Aladina, que proporciona apoyo integral a niños, adolescentes y familiares de enfermos de cáncer.

Su directora, Ishtar Espejo, ha recordado las dificultades añadidas que para los pacientes oncológicos ha traído la pandemia de la covid-19, que ellos intentan paliar en el ámbito infantil con los talleres "Juntos desde casa", que les animan a través de clases de cocina, manualidades o zumba.

También para la Fundación Aladina ha resultado más complicado organizar sus habituales eventos para recaudar fondos con los que apoyar a estas familias. "No podremos hacer nuestro mercadillo, pero habrá una rifa virtual en la que, por ejemplo, Diego Guerrero nos ha regalado una cena maravillosa. Estamos viendo qué podemos hacer para seguir adelante porque los niños y las familias nos necesitan", ha dicho.

El cocinero vitoriano afincado en Madrid ha destacado que su sector siempre está al lado de causas solidarias, incluso en unos momentos complicados por las restricciones de aforo y horarios y, más aún, con los cierres de la hostelería decretados en varias Comunidades Autónomas.

En este sentido, ha subrayado que Madrid se ha convertido en "un ejemplo" porque mantiene bares y restaurantes abiertos y ha conseguido disminuir contagios, hospitalizaciones y fallecimientos.

"Ahí se ve que la hostelería no es causante de nada, y que es mejor comer en un restaurante, que toma medidas muy seguras, que las reuniones familiares. Y si hay que sancionar a quien no lo haga bien, que se haga, pero que no nos metan a todos en el mismo saco", ha manifestado.

La "Agenda Gourmet 2021" está disponible en la web gourmetlikeme.com y en librerías digitales a un precio de doce euros.