Marta Nieto, de actriz premiada a dirigir filme sobre transexualidad infantil

Silvia García Herráez

Madrid, 21 nov (EFE).- Marta Nieto aún cosecha reconocimientos por su papel de Elena en "Madre", la película de Rodrigo Sorogoyen con la que fue premiada en la Mostra de Venecia y con la que ahora opta a los Premios del Cine Europeo, algo que -asegura a EFE- le da "mucho calor en el alma", tanto, como debutar como directora.

La ópera prima de la actriz, que nace gracias a Residencias Academia de Cine (programa de ayuda a creadores cinematográficos desarrollado por la Academia con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid), cuenta la historia de un niño trans de unos siete años desde el punto de vista de la madre, desde que el niño se lo cuenta, hasta la transición.

"Es una historia superemocionante a la vez que necesaria. Hay que poner atención y darle voz también a estos temas, ya que uno de cada mil niños que nacen se manifiestan trans", explica la actriz a EFE en una entrevista.

En su opinión, "hay que crear unos referentes sanos y sólidos con respecto a estos temas, que siempre han existido y que siguen ahí”.

Nieto (Murcia, 1982) ha pasado mucho tiempo investigando y documentándose sobre el tema: "He hablado con familias, con padres y con niños y niñas y todos ellos me han abierto su corazón y me han contado su historia. Por ello, para mí esta película es también muy importante", confiesa.

La trama de la película versará sobre la identidad. "Contará la identidad del niño, cómo la busca, cómo se siente y todo lo que eso significa para su entorno, y paralelamente, también reflejará la identidad de la madre", explica.

La idea de hacer un filme sobre este tema le "rondaba en la cabeza" desde hace tiempo, y "con el confinamiento y todos los rodajes parados", explica, terminó de pulir el guion y un primer boceto que tituló "Lo mejor que podías hacer", cuya revisión ha terminado por ser "La mitad de Ana", aunque "a lo mejor", sonríe, "no es el definitivo".

Vueltas le está dando la joven murciana también al "casting" de la cinta. El papel de la madre lo podría hacer ella misma, o "una muy buena actriz y amiga", que no desvela, pero el niño, afirma, "lo interpretará una persona anónima y trans, por supuesto".

Mientras termina las revisiones del guion y a la espera de poder comenzar a rodar, Nieto se muestra "feliz" con el regalo que le han hecho los miembros del comité de selección de los Premios de Cine Europeo con su nominación a mejor actriz por su papel en "Madre".

"La verdad es que no me esperaba para nada esta nominación, así que me siento muy feliz y orgullosa de todo lo que está pasando con la película", muy bien acogida en Francia, "incluso mejor que en España", afirma Nieto, convencida de que allí la han entendido mejor. "Todo esto hace que reviva las buenas sensaciones que me dejó película”, añade.

A pesar de las duras condiciones en las que el sector de la cultura atraviesa la pandemia, Nieto se siente "afortunada" porque no le falta el trabajo.

De hecho, una de sus primeras películas -"La cripta" (2012)- acaba de ser colgada en algunas plataformas digitales y ha terminado de rodar "Tres", de Juanjo Giménez. Además, se prepara para empezar a grabar una serie, "Feria", un nuevo thriller de Netflix.

"Estoy agotada y últimamente llevo un ritmo muy alto de trabajo, pero no me pienso quejar, al contrario, me siento súper afortunada, orgullosa y muy privilegiada".