70-77. El Zenit frena en seco la progresión del Baskonia

Vitoria, 23 nov (EFE).- El Zenit San Petersburgo frenó en seco la progresión del TD Systems Baskonia, que llevaba tres victorias consecutivas entre Liga Endesa y Euroliga, con un triunfo por 70-77 en el Fernando Buesa Arena en un partido que estaba aplazado por un brote de coronavirus en el equipo ruso, correspondiente a la tercera jornada.

La dirección de Kevin Pangos, que repartió 10 asistencias, y el crecimiento durante el partido de jugadores como el polaco Mateusz Ponitka y el interior lituano Arturas Gudaitis, con 28 y 22 puntos de valoración, respectivamente, pusieron los cimientos de la victoria rusa en Vitoria.

Los locales no lograron controlar el rebote sobre su rival ni tampoco tuvieron la fluidez necesaria para anotar ante la defensa de los hombres de Xavi Pascual, que demostró por qué tiene un equipo que recibe tan pocos puntos este curso.

Eso pasó factura a varios jugadores del Baskonia que no pudieron mantener un ritmo constante y la intermitencia del lituano Rokas Giedraitis, Achille Polonara o Luca Vildoza no fue bastante para un equipo vasco que no tuvo la frescura como en jornadas anteriores.

Rokas Giedraitis anotó la primera canasta en juego del encuentro después de más de cuatro minutos, en un inicio con errores y en el que las defensas se imponían a los ataques. El Baskonia fue el primero que tomó el pulso al partido y con la entrada a pista de Alec Peters y Youssoupha Fall gozó de mayores alternativas en ataque.

El tiro libre y el rebote ofensivo fueron las mejores armas rusas para sumar puntos en un primer acto que se cerró con un 13-10 para los locales.

Un parcial de 0-8 para el Zenit cambió el rumbo del partido con velocidad, al establecer un 17-18 después del primer triple ruso en el duelo, obra del polaco Mateusz Ponitka, que dio pie a otros dos de Kevin Pangos para que los de Xavi Pascual estirasen la renta.

El esloveno Zoran Dragic sostuvo al Baskonia en ataque, pero los azulgranas no encontraban referencias ofensivas, mientras el base visitante, Kevin Pangos, comenzaba a coger el mando del partido y liderar la victoria de su equipo al descanso, 28-34.

Los de Dusko Ivanovic regresaron al partido en la reanudación con un Rokas Giedraitis desatado que comandó la reacción del conjunto vitoriano con ocho puntos en dos minutos.

Alex Poythress respondió al lituano del Baskonia y el duelo entró en un intercambio de canastas que favoreció a los visitantes, que con un 2-9 colocaron el 51-56 a diez minutos del final.

Los locales sufrieron en el último asalto y no encontraron referencias en ataque. Con solo dos puntos en cuatro minutos, a los azulgranas se le puso cuesta arriba un partido dominado por el Zenit, que apenas mostró debilidad en los minutos importantes, aunque el Baskonia encadenó una serie de buenas defensas en los últimos cinco minutos.

Los esfuerzos de los locales no fueron suficientes y el Zenit arrancó un valioso triunfo en Vitoria por 70-77.

- Ficha técnica:

70 - TD Systems Baskonia (13+15+23+19): Vildoza (11), Kurucs (-), Giedraitis (15), Polonara (8) y Jekiri (7) -cinco inicial-, Henry (4), Sedekerskis (-), Diop (-), Fall (8), Peters (8), Dragic (9).

77 - Zenit St.Petersburgo (10+24+22+21): Pangos (9), Hollins (-), Ponitka (18), Will Thomas (1) y Gudaitis (13) -cinco inicial- Rivers (3), Fridzon (2), Baron (11), Khvostov (-), Zubkov (6) y Poythress (14).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Fernando Rocha (Portugal) y Unos Obrknezevic (Serbia). Sin eliminados. Señalaron técnica al banquillo local (min. 13).

Incidencias: partido aplazado de la tercera jornada de la Euroliga disputado sin público en el Fernando Buesa Arena de Vitoria.