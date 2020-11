Janet Yellen será la secretaria del Tesoro con Biden, según medios

Nueva York, 23 nov (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto nominar a la antigua responsable de la Reserva Federal (Fed) Janet Yellen como secretaria del Tesoro, según informaron este lunes varios medios.

De ser confirmada por el Senado, Yellen se convertirá en la primera mujer en ocupar esta cartera, un hito que ya marcó en la Fed, al ser la primera presidenta del banco central estadounidense.

Su nominación, aún no anunciada de forma oficial por Biden, fue adelantada por el diario The Wall Street Journal y por el canal financiero CNBC y poco después confirmada también por The New York Times.

Yellen será la encargada de liderar el trabajo del Gobierno en la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que ha dejado a millones de personas sin empleo y con perspectivas de contracción al menos para el primer trimestre de 2021.

En la Fed, se destacó entre otras cosas por prestar más atención de lo habitual al mandato de promover un mercado laboral fuerte, además de al mantenimiento de la inflación, lo que le costó algunas críticas de republicanos que consideraban que se estaba extralimitando.

Sin embargo, Yellen marcó el camino, pues el actual jefe del banco central, Jerome Powell, ha mantenido e incluso profundizado esa postura.

La economista de 74 años encabezó la Fed entre 2014 y 2018 y es una figura muy respetada en Washington. En 2014, además de por los demócratas, su nombramiento fue respaldado por varios republicanos en el Senado.

Doctora en economía por la Universidad de Yale en 1971, ha sido profesora en centros tan prestigiosos como Harvard, la London School of Economics y Berkeley, donde comenzó a dar clase en 1980 y donde cuenta con el título de profesora emérita.

Está casada con el Nobel de Economía y profesor de Berkeley George Akerlof, con quien tiene un hijo, Robert, también profesor universitario en la Universidad de Warwick del Reino Unido.

Biden dio a conocer este lunes varios nombres para su próximo Gobierno, entre ellos los de Antony Blinken como secretario de Estado; John Kerry, como enviado para el Clima; Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante la ONU; y el cubanoestadounidese Alejandro Mayorkas como jefe de su equipo de seguridad nacional.