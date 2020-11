Sánchez incluye a todos los ministros en el reparto de fondos de la UE

Madrid, 24 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido que la comisión que revisará las subvenciones europeas esté integrada finalmente por todo el Consejo de Ministros, y no por el equipo diseñado en un inicio de once ministros en el que no estaba incluido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.