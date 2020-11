El Zoom Festival se inaugura con el preestreno del documental "100x100 Tito"

Barcelona, 24 nov (EFE).- El Zoom Festival, Festival Internacional de Contenidos Audiovisuales de Cataluña, inaugura este martes su decimoctava edición con el preestreno en exclusiva del documental "100x100 Tito", de Barça Studios, en el Ateneu Cinema de Igualada.

El documental "100×100 Tito", dirigido por Cristina Collado y Marta Busquets, gira en torno a la figura del entrenador de fútbol Tito Vilanova y la temporada histórica que vivió el Barça en la temporada 2012-2013, en la que consiguió el récord de 100 puntos en La Liga, a la vez que luchaba contra el cáncer que padecía.

Los jugadores Leo Messi, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Thierry Henry, así como directivos, amigos y, por primera vez, la familia de Tito Vilanova, participan en este documental, que tras su preestreno también se emitirá por TV3 y por Barça TV.

El Zoom Festival se prolongará hasta el 29 de noviembre y tendrá formato virtual, que se podrá seguir a través de la plataforma "Zoom Live", dentro de la página web del evento, ha informado hoy la organización.

Un total de 45 producciones audiovisuales de varios países competirán en la "Sección Oficial" en las categorías de Ficción, Entretenimiento, Informativos, Deportes, Cultural y Divulgativo.

Varias de las producciones de este año giran sobre el coronavirus y el confinamiento, como es el caso de la serie española "La Treintena", la película colombiana "No quiero estar sin ti", el filme neerlandés "Lockdown" o los programas "Nou normals", de la televisión IB3 o "Ens quedem a casa", de La Xarxa de Comunicació Local.

También, algunos documentales como "30 minuts: dins del coronavirus", de TV3; "13 03 20", de la Televisión de Andorra; o el italiano "Senza Respiro" así como el programa de divulgación "L’ofici de (sobre)viure", de TV3.

El Festival Zoom premiará los contenidos audiovisuales en redes sociales con los galardones de "Mejor Youtuber", al que este año optan Dulceida y Adolescents.cat, y "Mejor Instagrammer", que se disputarán Stay Homas e Iris Roig.

Además, este año el festival incluye una nueva categoría para producciones audiovisuales hechas durante el confinamiento, recogidas en las redes sociales bajo la etiqueta #ZoomdesdeCasa.

Todos los ganadores se darán a conocer el sábado 28 de noviembre en la ceremonia de clausura de la edición.

Otras secciones incluyen el "Contents We Believe In", para la difusión de productos audiovisuales innovadores; "Zoom Km. 0", que incluye producciones realizadas en la comarca de L'Anoia y la programación de tres "Estrenos Especiales".

Por otro lado, el festival propone actividades como "Zoom Class", en que profesionales del sector audiovisual impartirán clases de formatos de televisión o "Talent Campus de Formatos de TV", que ofrece una oportunidad para desarrollar ideas propias de nuevos formatos para televisión, con la guía de profesionales del sector.

También se celebrará "MeetZoom Pro", un encuentro profesional en el que se abordará la transformación digital y el cambio en los hábitos de consumo de los jóvenes y el "Showcase de Pilotos de Ficción", una apuesta para dar visibilidad y proyección al talento emergente en el campo de las series y las webseries.