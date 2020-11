Tokio pide de nuevo reducir horarios en la hostelería para frenar la covid

Tokio, 25 nov (EFE).- La gobernadora de Tokio,Yuriko Koike, pidió este miércoles a los restaurantes que sirven alcohol, bares y karaokes que reduzcan su horario comercial para tratar de frenar el incremento de nuevos contagios de la covid-19 en la metrópolis.

Las autoridades de la capital japonesa han pedido a estos locales que cierren a las 22.00 horas durante 20 días, desde el sábado 28 de noviembre al 17 de diciembre, y anunciado que ofrecerán ayudas económicas de hasta 400.000 yenes (unos 3.200 euros ó 3.800 dólares) para los que lo hagan, explicó Koike en una rueda de prensa.

"La situación de las infecciones sigue siendo grave", dijo la gobernadora en la comparecencia, en la que insistió en que "es necesario hacer grandes esfuerzos" y "evitar el colapso sanitario".

Ésta es una de las medidas adoptadas por la ciudad para frenar la propagación de contagios de la covid-19 en el área capitalina, que contabilizó hoy 401 nuevas infecciones tras registrar la semana pasada varios récords de más de cinco centenares de contagios.

Tokio ya hizo una petición similar entre agosto y septiembre, cuando el país se estaba en medio de la segunda ola de infecciones.

Las autoridades locales han optado por actuar después de que la metrópolis registrara su mayor cifra de pacientes con necesidad de respirador mecánico desde que el estado de alerta sanitaria fuera levantado en el país a finales de mayo, 54 hasta este miércoles.

Además de pedir el recorte de horario comercial de dichos locales, Koike pidió a los residentes que se abstengan de hacer salidas innecesarias y adopten las medidas de prevención necesarias en caso de tener que hacerlo.

La dirigente japonesa también instó a adoptar el teletrabajo.

Tokio también anunció la suspensión durante el mencionado período del programa de descuentos Go To Eat para comer/cenar fuera de casa, pero la gobernadora señaló que sí se podrá seguir usando el programa de subvención de viajes Go To Travel.

La postura de Koike contrasta con la de sus homólogos de Hokkaido (norte) y Osaka (oeste), que solicitaron al Gobierno central ser excluidos del programa por el aumento de los contagios.

En respuesta, el Gobierno anunció el martes la suspensión hasta el 15 de diciembre de nuevas reservas sujetas al programa turístico desde y hacia las ciudades de Sapporo y Osaka, en dichas regiones, dos de las cuatro más afectadas por el virus en el archipiélago junto al área capitalina y la colindante Kanagawa.