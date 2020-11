Cardi B, Kings of Leon, HAIM y The War On Drugs se incorporan a Mad Cool 2021

Madrid, 25 nov. (EFE).- Tras un año de vacío a causa de la pandemia de covid-19, el festival Mad Cool de Madrid ha reafirmado su retorno a la actividad en 2021 con un cartel al que se incorporan 27 nuevos artistas, entre los que destacan especialmente la nueva estrella del hip hop Cardi B y el grupo de rock Kings of Leon.

También formarán parte de su cartel entre el 7 y el 10 de julio la banda de indie rock estadounidense The War on Drugs o las hermanas HAIM con uno de los discos nominados a "álbum del año" en los próximos Grammy, premios en los que también estarán presentes otra de las bandas recién anunciadas, Anderson Paak.

En la letra pequeña cabe destacar además apuestas como las de SFDK, Kali Uchis, Mo, Editors, Leon Bridges y Gus Dapperton, entre otros.

Todos ellos se unirán a la oferta ya anunciada hace meses, que tendrá en Red Hot Chili Peppers a uno de sus principales atractivos y que recuperará gran parte del cartel fallido de 2020, con Twenty One Pilots, Placebo, The Killers, Deftones, Mumford And Sons y Faith No More.

Cardi B será la nueva gran apuesta del miércoles 7 de julio, jornada a la que además se incorporan SFDK y Chlore Moriondo, mientras que Anderson Paak lo hará el jueves 8 de julio, junto a Kali Uchis, Peggy Gou, Blackbear, Thrice, Sleaford Mods y Reignwolf.

El viernes 9 de julio contendrá otra buena parte de las novedades anunciadas hoy, con Kings of Leon, HAIM y The War On Drugs, pero también Mo, Aviva, Phoebe Bridgers, Stephan Bodzin y Dream Wife.

Por último, la jornada del cierre crece con Zara Larsson, Editors, Leon Bridges, Sylvan Esso, Gang of Youths, Gus Dapperton y Easy Life.

El cartel original de 2020 incluía como ganchos principales las actuaciones de Taylor Swift y Billie Eilish, que de momento no han podido confirmarse para el año que viene.

Según Mad Cool, solo quedarían por desvelar 2 de los 12 cabezas de cartel que conformarán el festival de 2021 y 11 artistas más, entre los que se encontrarán las 6 bandas ganadoras del concurso de artistas emergentes Mad Cool Talent by Vibra Mahou.