"Best for less" presenta la iniciativa "online" "Armario Solidario"

Madrid, 25 nov (EFE).- La infanta Elena de Borbón, Eugenia Martínez de Irujo, Marta Sánchez o Agatha Ruiz de la Prada son algunos de los rostros conocidos que ceden prendas de sus armarios en el portal de compraventa de segunda mano “Best for less”, que a través de la iniciativa “Armario Solidario” recaudará fondos para la asociación Nuevo Futuro, destinada a niños y jóvenes en casas de acogida.

Más de trescientas prendas de distintas personalidades podrán comprarse "online" a través de la plataforma de "Best for Less". EFE/Foto cedida por Gablons.