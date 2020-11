Rosie Pérez: "Rechacé proyectos bien pagados en Hollywood por ser racistas"

Los Ángeles (EE.UU.), 25 nov (EFE).- La actriz y activista Rosie Pérez, de origen puertorriqueño, estrena en HBO el thriller "The Flight Attendant", un papel que aceptó después de rechazar otras ofertas "bien pagadas" pero con estereotipos negativos hacia los latinos.

"Peleo mucho por mis personajes, para evitar que muestren estereotipos o prejuicios racistas, hay proyectos en los que te escuchan y otros en los que no quieren ni entender", afirmó en una conversación telefónica con Efe la neoyorquina, que fue nominada al Óscar a mejor actriz de reparto por "Fearless" (1993) y que se ha labrado una carrera consciente de lo que representa en la pantalla.

Ahora estrena "The Flight Attendant", un trepidante "thriller" en formato miniserie por el que HBO Max ha apostado en su próxima temporada, que es una adaptación del libro súper-ventas homónimo llevada a la televisión por los creadores de "You".

Pérez, que comparte protagonismo con Kaley Cuoco ("The Big Bang Theory"), se sumó al proyecto animada por una ética de trabajo en la que podía dar vida a una azafata de vuelo que, precisamente, no hace gala de mucha ética.

"Yo llegué al estudio dispuesta a luchar, a decir 'no veo a mi personaje así' o 'jamás haría esto', y el equipo fue muy comprensivo", aseguró la actriz.

"Luego llegaron las protestas raciales tras la muerte de George Floyd y no fue un 'os lo dije' pero se entendieron mejor mis observaciones", añadió.

Aunque esa actitud depende de "proyecto en proyecto".

"Recientemente rechacé un proyecto, el dinero era bueno, pero también incluía a gente que creía que sabía de todo -recordó-. Yo les advertía de ciertas connotaciones racistas y no escuchaban, no quiero tratar con gente que no está dispuesta ni a entender dónde están sus prejuicios".

Así que cuando dijo que no lo haría, pidió a sus representantes que hicieran saber los motivos de su marcha.

"Quizás si me pagan cinco veces más hasta lo consideraría, pero no merece la pena sacrificar valores", insistió.

"THE FLIGHT ATTENDANT": MISTERIO DESDE EL PRIMER MINUTO

Aunque en su último trabajo para HBO Max hubo todo lo contrario.

"Yo me tomo el trabajo muy en serio, si voy a trabajar... voy a trabajar. Memorizo mis líneas y me preparo el personaje para que llegue a un cierto nivel", sostuvo.

La miniserie, que se estrena esta semana, comienza cuando una azafata de vuelo (Kaley Cuoco) se despierta en su habitación de un hotel de Bangkok al lado de un hombre muerto, pero no recuerda nada de lo que pasó y decide continuar con su jornada como si nada hubiera sucedido.

Cuando la protagonista llega a Nueva York, agentes del FBI la interrogan sobre su reciente viaje. Es ahí donde aparece el personaje de Pérez, una azafata "que guarda muy mal los secretos de los demás pero muy bien los suyos".

"Es muy misteriosa, crees que es una sencilla encargada de vuelo y según avanza la serie dices 'Oh dios mio' quien es esta mujer", describió.

CRÍTICAS MUY POSITIVAS PARA LA NUEVA MINISERIE DE HBO

Cuoco, que además de protagonista es productora de la miniserie, ha contado en entrevistas que cuando leyó las primeras líneas del libro en el que se basa el filme quiso comprar los derechos para llevarlo a la pantalla, sin ni siquiera acabarlo.

La ficción ha recibido muy buenas críticas por el ritmo de la trama (The Hollywood Reporter), la "fenomenal" actuación del reparto (Forbes) y sus referencias hitchcockianas (The New York Times).

"No importa, sean buenas reseñas o malas… En este caso yo sabía que era bueno, vi el piloto muy pronto y sabía que iba ser bueno, no solo por el reparto, sino por el resto del equipo, desde técnicos de sonido a guionistas", explicó.