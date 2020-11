Terror, fantasía y amor en una cartelera liderada por Angelina Jolie

Madrid, 26 nov (EFE).- Terror, fantasía, historias de amor y dramas familiares desembarcan en la cartelera este fin de semana animado por la reapertura de salas de cine en Cataluña, con Angelina Jolie al frente de "Érase una vez" encabezando las novedades cinematográficas.

Lo nuevo del provocador Gaspar Noe, "Lux Aeterna", la premiada cinta mexicana "Sin señas particulares", una adaptación de Henry James y documentales sobre el coronavirus y sobre Helmut Newton son otras opciones que ofrece la cartelera a partir de este viernes.

UN CRUCE ENTRE ALICIA Y PETER PAN CON ANGELINA JOLIE

"Érase una vez" es una película de fantasía para toda la familia protagonizada por Angelina Jolie y dirigida por Brenda Chapman que plantea qué pasaría si dos de los personajes más célebres de la literatura infantil, la Alicia de Lewis Carrol y el Peter de J.M. Barrie, fueran hermanos.

David Oyelowo y Michael Caine completan un estelar reparto encabezado por los jóvenes Keira Chansa y Jordan Nash en los papeles de Alicia y Peter respectivamente, mientras que Jolie da vida a la madre de ambos.

TERROR Y MONSTRUOS EN ALTA MAR, CON EL SELLO SITGES

La dublinesa Neasa Hardiman, que había dirigido en televisión episodios de series como "Jessica Jones" o "The Inhumans", debuta en el cine con "Contagio en alta mar", un cruce entre "Alien" y "La cosa" que compitió en la sección oficial del pasado Festival de Sitges.

La tripulación de un pesquero irlandés lucha por sobrevivir cuando su barco es inmovilizado por una enorme y misteriosa criatura marina y su suministro de agua dulce queda infestado de parásitos. A contrarreloj, deberán encontrar una manera de volver a casa.

GASPAR NOE, UNA DE LAS MIRADAS MÁS SINGULARES DEL CINE ACTUAL

Nacido en Buenos Aires en 1963, pero afincado desde hace años en Francia, Gaspar Noe es uno de los cineastas europeos más singulares del momento, autor de obras tan impactantes como "Irreversible" (2002), "Enter the Void" (2009) o "Clímax", mejor película en el Festival de Sitges 2018.

Ahora estrena "Lux Aeterna", un intenso mediometraje protagonizado por Béatrice Dalle y Charlotte Gainsbourg que aborda temas como el respeto de las creencias, el trabajo del actor y el arte de la dirección. Contiene un aviso para personas fotosensibles por sus fuertes imágenes estroboscópicas.

"LOS PAPELES DE ASPERN", DE HENRY JAMES A LA PANTALLA

Basada la aclamada novela de Henry James, "Los papeles de Aspern" es una historia de amor, pasión, sueños y obsesiones, ambientada en la Venecia de finales del siglo XIX.

Está protagonizada por el ganador del Globo de Oro Jonathan Rhys Meyers ("Match Point", 'Los Tudor') y cuenta con Vanessa Redgrave y el español Jon Kortajarena. Se trata de la historia de un ambicioso editor y crítico literario que viaja a Venecia en busca de las valiosas cartas que un poeta escribió a su musa.

"IRÉ DONDE TU VAYAS", HISTORIAS DE FAMILIA DESDE FRANCIA

Dos hermanas con una relación difícil y personalidades opuestas se reencuentran con motivo de un viaje de un fin de semana para que una de ellas asista a una audición.

Con esa excusa argumental Geraldine Nakache dirige y coprotagoniza una historia sobre las relaciones familiares, la comunicación, la enfermedad y la muerte de alguien cercano.

LA VIOLENCIA EN MÉXICO EN "SIN SEÑAS PARTICULARES"

Ganadora del premio Horizontes Latinos en el Festival de Cine de San Sebastián y del premio del público en Sundance, "Sin señas particulares" es una historia basada en hechos reales dirigida por Fernanda Valadez y que explora la violencia en México.

Valadez se inspiró en varios sucesos para escribir la historia, especialmente en las dos masacres de San Fernando, en Tamaulipas, en 2010 y 2011. La trama se centra en dos personajes: Magdalena, una madre que emprende un viaje hacia la frontera de Estados Unidos en busca de su hijo y Miguel, un joven recién deportado que lleva el camino contrario.

"EL ESTRENO", CINE CHILENO EN BLANCO Y NEGRO

El chileno Alejandro Fernández Almendras, que se dio a conocer con "Matar a un hombre" (2014) presenta esta comedia dramática, rodada en blanco y negro, sobre un director de teatro checo que se obsesiona con adaptar "Fedra".

Durante los ensayos arriesgará su matrimonio por una joven actriz, pero cuando la obra sea un fracaso, intentará recuperar a su mujer. La película es una coproducción de Chile, Francia y República Checa.

"2020", LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS EN PRIMERA LÍNEA

Exreportero de guerra y cineasta, Hernán Zin estaba en Cádiz cuando se declaró el estado de alarma y por un acto reflejo después de años en primera línea de conflictos alrededor del mundo se plantó con su equipo en la puerta de un hospital madrileño, hasta que le dejaron entrar.

"2020" es un documental sobre cómo se vivió desde esos primeros días la pandemia de la covid-19 en Madrid, incidiendo en el drama humano más allá del debate político, recorriendo hospitales, ambulancias, residencias, morgues, funerarias y controles policiales.

"AMIGO", UNA COMEDIA NEGRA SOBRE LA AMISTAD

Después de un grave accidente, David decide llevarse a su mejor amigo Javi y cuidarlo. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que salgan a la superficie las peleas entre los dos, dejando al descubierto una relación envenenada y homicida.

Presentada el año pasado en el festival de Sitges, "Amigo" está dirigida por Óscar Martín y protagonizada por Javier Botet y David Pareja. Los tres son coautores del guion.

EL FLAMENCO Y LOS ANDES SE FUSIONAN EN UN VIAJE

Premiada en la sección Nuevas Olas del Festival de Cine de Sevilla, la última producción de la directora argentina afincada en Barcelona Lupe Pérez, "Pa'tras ni para tomar impulso", sigue a la bailaora cordobesa Carmen cuando cruza el océano para desembarcar en Buenos Aires y tomar rumbo a los Andes.

UN DOCUMENTAL SOBRE EL FOTÓGRAFO DE MODA HELMUT NEWTON

Con motivo del centenario del célebre fotógrafo alemán, su compatriota Gero von Boehm ha dirigido el documental "Helmut Newton: The Bad And The Beautiful" que da voz a las estrellas de sus icónicos retratos y editoriales de moda, desde Catherine Deneuve hasta Grace Jones, Charlotte Rampling o Isabella Rossellini

Tras su paso por salas de cine estará disponible a partir del 1 de diciembre en Movistar+ y en alquiler en Filmin y Vodafone.

"EL JINETE DEL DRAGÓN", ANIMACIÓN Y FANTASÍA PARA LOS PEQUEÑOS

Tomer Eshed dirige este largometraje de animación sobre un joven dragón plateado que se une a un espíritu de la montaña y a un niño huérfano en una aventura en el Himalaya para encontrar la entrada a los cielos.

