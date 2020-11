Ayuso cree que se quiere "enfrentar a territorios" con la armonización fiscal

Barcelona, 26 nov (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al Gobierno de querer "enfrentar a territorios" al acordar con ERC la armonización fiscal de las autonomías en tributos como el de patrimonio, en el marco de la negociación presupuestaria de 2021.

"Es un mensaje, a mi juicio, un tanto pernicioso e injusto porque están intentando enfrentar a territorios y tratar a los madrileños y a la Comunidad de Madrid como si fuera un paraíso fiscal que se queda con las fuerzas y las energías de todos los españoles", ha criticado en declaraciones a los medios durante una visita a Barcelona.

La dirigente popular ha asegurado que "eso no es cierto" y ha defendido que Madrid es una comunidad "solidaria y de acogida", donde residen ciudadanos "que pagan muchos impuestos".

En su opinión, en vez de impulsar una armonización fiscal que obligue a su Gobierno a subir determinados impuestos, lo que habría que hacer es rebajar la presión fiscal en el resto del país.

Y es que, según ha defendido, cuando la presión fiscal es baja, los empresarios disponen de más recursos para contratar a personas, por las que pagan impuestos.

"Por lo tanto, si hay menos impuestos, hay más empleo y más recaudación", ha resumido.

Díaz Ayuso ha viajado este jueves a Barcelona en plena polémica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por el acuerdo alcanzado con ERC para lograr el apoyo de los republicanos en los presupuestos generales del Estado de 2021.

La presidenta madrileña, que a lo largo del día se reunirá con entidades contrarias a la inmersión lingüística en la enseñanza y con empresarios de la hostelería, ha destacado que esta es la cuarta vez que visita Cataluña este año.

"Suelo venir frecuentemente a Cataluña, me gusta mucho. Adoro Barcelona, me encanta Cataluña y pocas cosas me gustan más que venir aquí y hablar con ciudadanos que necesitan representación institucional y encuentros como éstos", ha resuelto.