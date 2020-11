Ciudadanos votará en contra de los Presupuestos por cesiones "intolerables"

Madrid, 26 nov (EFE).- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha confirmado este jueves que su formación votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 porque no son moderados y están sometidos a contrapartidas nacionalistas "intolerables".

"Anunciamos que votaremos que no a los Presupuestos porque no cumplen para que los pueda apoyar un partido de centro, liberal y moderado", ha dicho Inés Arrimadas en rueda de prensa del Congreso.

"Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y de Junqueras", ha señalado la portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos que ha insistido en que había dos vías, una moderada con Ciudadanos y otra radical con ERC y Bildu.

Ha reiterado que ya anunció que "si Sánchez elegía la radical nunca mas podría decir que no había otra opción".

"No son los presupuestos que económicamente necesita España, no se acompañan de reformas y se aprueban a cambio de partidas nacionalistas intolerables", ha justificado tras argumentar que no contemplan tampoco ni un fondo de ayudas directas a pymes y autónomos ni una prestación para las familias que deben dejar de trabajar por tener a sus hijos en cuarentena por la pandemia.

Ha valorado que sí se haya contemplado la creación de una tarjeta única sanitaria y ha considerado que los españoles verán que gracias a Ciudadanos se han conseguido frenar subidas masivas de impuestos o el alza del IVA a la sanidad y educación concertada, "que ha ahorrado a las familias cerca de 600 euros".

No obstante, ha añadido que para tener el sí de Ciudadanos el Gobierno tenía que "cumplir las líneas naranjas" que se habían propuesto así como con un plan de reformas como pide la Unión Europea.

"Por lo tanto no podíamos apoyarlos", ha reiterado tras insistir en que el Ejecutivo "nunca más podrá decir que no ha tenido otra opción...la vía de la moderación existe".

"Creo que hoy muchos españoles se sienten huérfanos", ha dicho parafraseando las declaraciones del expresidente del Gobierno, Felipe González que hoy ha señalado lo mismo ante el pacto presupuestario del Gobierno con ERC y EH Bildu.

No obstante, aunque Arrimadas ve "complicado" cambiar su posición de voto cuando se voten en el Pleno del Congreso las diferentes secciones ha señalado que Ciudadanos "no sabe lo que es tira la toalla ni rendirnos nunca y vamos a trabajar hasta el final" para que las enmiendas que se han rechazado puedan incorporarse al dictamen.

"Nuestras enmiendas siguen vivas, no las retiramos, las mantenemos hasta el Pleno", ha dicho tras recordar que con los votos de Ciudadanos, sin ERC sin Bildu y sin PP y VOX, habría una mayoría alternativa en el Congreso para sacar adelante los presupuestos.