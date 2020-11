Soleá afronta con orgullo y nervios las horas previas a Eurovisión Junior

Madrid, 27 nov (EFE).- Soleá, la representante española en Eurovisión Junior 2020 con el tema "Palante", ha reconocido este viernes en rueda de prensa que está "súper nerviosa" y "orgullosa de la oportunidad de representar" a España en la décimo octava edición del certamen, que se emitirá este domingo desde Varsovia (Polonia).

La pequeña intérprete sevillana, de 9 años, que será la representante más joven de los doce concursantes que participan en esta edición del Festival Junior, ha protagonizado este viernes un encuentro virtual con la prensa en el que, acompañada por los comentaristas españoles del certamen Tony Aguilar y Eva Soto, ha mostrado su entusiasmo y "ganas" por representar a España.

"Estoy súper contenta de hasta dónde he llegado y súper nerviosa. La verdad es que estoy súper orgullosa de la oportunidad de representar a mi país, ha contado la cantante, "aunque no ganemos, yo ya pienso que soy la ganadora de mi país".

La española actuará en décimo lugar, "tras diez baladas", como ha destacado la pequeña intérprete, en la décimo octava edición de un festival que, por primer vez en la historia, se celebrará de manera online como consecuencia de la pandemia por coronavirus.

Como han recordado en la rueda de prensa, los doce representantes del certamen ya han grabado sus respectivas actuaciones siguiendo las especificaciones marcadas por el festival, las cuales, por un lado, no les permiten utilizar más de seis cámaras para la realización de la actuación y, por otro, les obligan a introducir una esfera iluminada de un metro de diámetro que simboliza el logotipo de este año.

La intérprete de "Palante", quien proviene de una de las familias flamencas más relevantes, los Farruco, ha hablado también de estas semanas de ensayos así como de la grabación final de la actuación: "No he visto la actuación completa, me llevaré la sorpresa como todos el domingo".

"He estado trabajando con Natalia (Calderón) y Vicky Gómez. Natalia me ha enseñado a proyectar mi voz, a no levantar mucho el cuello y a no hacerme daño. Con Vicky he aprendido que el baile sale del corazón", ha comentado la representante, quien poniéndose seria ha añadido "Parece fácil pero no lo es. Me he tenido que preparar muchísimo".

Enmarcada en el ámbito del pop urbano con diversas influencias y la personalidad de la pequeña intérprete, "Palante" ha sido compuesto por César G. Ross, Hajar Sbihi y Bruno Valverde, que además se ha encargado de la producción.

"Cuando yo sea grande me quedaré con el recuerdo de que de pequeñita representé a mi país", ha dicho Soleá, quien ha reconocido que estaría "encantada" de representar a España en el "festival de mayores".

A diferencia de lo que ocurre en el festival sénior, en Eurovision Junior el público podrá votar por su propio país, algo en lo que Tony Aguilar ha hecho hincapié: "El 50% del voto es del jurado, pero el otro 50% es del público y es gratis. Los españoles podemos votar a España de manera online en una votación que se abrirá este viernes a las ocho de la tarde y concluirá el domingo a las 5, cuando empiece el festival". EFE

