Navalni pide que la UE imponga sanciones a los oligarcas rusos

Bruselas, 27 nov (EFE).- El líder opositor ruso Alexéi Navalni pidió este viernes a la Unión Europea imponer sanciones a los oligarcas de su país y que el resultado de las elecciones legislativas del próximo año solo se reconozca si se permite participar a todos los candidatos que deseen presentarse a los comicios.

Además, aseguró que no será el último político opositor al que intentan asesinar en Rusia.

"Simplemente fijen como objetivo a oligarcas particulares. Todo el mundo, de izquierda a derecha, los odia, pero por ahora no hemos visto ningún intento real de fijar a los oligarcas como objetivo", declaró Navalni sobre las sanciones europeas durante una intervención ante la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara.

Añadió que cuando se castigue a personas como Alisher Usmánov o Román Abramóvich y se les expulse de Europa, tendrá lugar "una celebración en las calles de toda Rusia".

Navalni afirmó que "hasta ahora el principal enfoque" del club comunitario ha sido "sancionar a gente que técnicamente hace algunas cosas malas", como en su caso, "algunas personas que son literalmente responsables de envenenarme".

"Pero diría que no tiene sentido sancionar a coroneles o generales o a algunas personas que no viajan mucho por el mundo y, definitivamente, no tienen muchas propiedades o cuentas bancarias en Europa", expuso.

Así, instó a que la población se pregunte por el motivo de que "esta gente envenene, asesine y falsifique elecciones" y señaló que la respuesta es "el dinero".

"La Unión Europea debería fijar como objetivo el dinero y a los oligarcas rusos, no solo a los oligarcas viejos, sino también a los nuevos", recalcó.

"Déjenme decirlo de forma muy directa: mientras los yates más caros del señor Usmánov estén en Barcelona (...) nadie en Rusia o incluso en el Kremlin se tomará en serio las sanciones de la Unión Europea. Solo piensan que están jugando con la Unión Europea porque Europa tiene miedo de aplicar sanciones reales contra el dinero real", afirmó.

Insistió en que las sanciones contra los oligarcas "serían bienvenidas por el 99 % de la población" rusa.

"Díganles a los señores Usmánov, Abramóvich y Rotenberg: estáis actuando contra la población rusa, estáis actuando contra Europa. Todo el tiempo defendéis que Europa es algo muy malo, así que por favor, llevaos vuestros yates y ponedlos en algún sitio en los bellos puertos de la República Bielorrusa. Este enfoque será muy efectivo y muy bienvenido por el pueblo ruso", sentenció.

Sobre las elecciones legislativas rusas previstas para 2021, Navalni pidió a la UE no reconocer los resultados si se impide participar a miembros de la oposición.

"Si se permite participar a todo el mundo, podemos debatir más. Pero si a alguna persona no se le permite participar, los resultados de esa elección no serán reconocidos nunca. Desde mi punto de vista, ese es el primer punto para cualquier discusión con cualquier funcionario ruso de cualquier nivel", comentó.

De su envenenamiento, aseguró que "definitivamente no soy el primero ni desafortunadamente seré el último envenenado, asesinado o tratado de esa forma", pero destacó que para la población rusa es "extremadamente importante" saber que Europa y la Eurocámara "no permanecen en silencio" ante tales eventos.

Asimismo, dijo que en la relación y comunicación entre Rusia y la UE debe realizarse una distinción.

En ese sentido, pidió que la Unión Europea "dé la bienvenida y trate con mucha calidez" a la población rusa, pero que el Estado ruso se aborde como "una banda de criminales que está en el poder".

Respecto a la crisis en Bielorrusia y el movimiento a favor de la democracia en ese país, Navalni asumió que es "una cuestión política clave en Rusia".

De hecho, afirmó que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, es "el padre político" de su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Aunque Navalni fue trasladado a Alemania y hospitalizado tras ser envenenado, hoy afirmó que su intención es regresar a Rusia y "actuar desde dentro".