Edmílson: "Messi aún resuelve, pero ya no es el mismo que el de hace cinco años"

Santana de Parnaíba (Brasil), 27 nov (EFE).- El exfutbolista brasileño Edmílson José, quien jugó cuatro años en el Barcelona, cree que el club azulgrana pasará "buenos apuros" si no se organiza "ahora" y no ve a Lionel Messi lejos del Camp Nou, aunque reconoce que el astro argentino no es el mismo que el de "hace cinco años".