Los premios de Novela Ateneo de Sevilla comparten su "fascinación" por Marruecos

Sevilla, 1 dic (EFE).- Los escritores Blanca Riestra y Alejandro Martín (alias Alejandro Narden), ganadores de los Premios de Novela Ateneo y Ateneo Joven de Sevilla, respectivamente, han compartido este martes su "fascinación" por Marruecos, un espacio geográfico que es nexo común de las dos obras galardonadas.

Estos autores han ofrecido una rueda de prensa telemática organizada por la editorial Algaida para presentar sus novelas "Últimas noches del edificio San Francisco" y "Horizonte aquí", que fueron publicadas el pasado 5 de noviembre.

La escritora gallega Blanca Riestra ha explicado que el 52 Premio de Novela Ateneo de Sevilla, dotado con 28.000 euros, tiene para ella "mucho contenido emocional" porque ya ganó el galardón Joven en 2001.

"Son viejos conocidos y me hace una ilusión enorme. Hace 19 años el Ateneo 'de mayores' me parecía realmente de mayores, no sé si ahora eso me debe entristecer", ha bromeado la autora.

Su obra "Últimas noches del edificio San Francisco" transcurre durante 1957 cuando la ciudad de Tánger pone fin a la zona internacional y cuenta las vivencias de una colonia extranjera en la que conviven numerosos artistas procedentes de España, Inglaterra y Francia que por motivos políticos no viven en sus países.

"Me resultó inevitable intentar recrear un mundo que me parecía increíble, un museo vivo del pasado glorioso del Protectorado, donde en unos años se encontraron y coincidieron personajes intelectuales", ha comentado Riestra, que ha asegurado que su novela es la "consecuencia" de una serie de veranos que solía pasar en Tánger.

"La novedad parte de toda una acumulación de Historia, una colmena de personajes y vidas tan fascinantes en el Tánger del final de los 50", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que los españoles están fascinados por Marruecos de la misma manera que los marroquíes sueñan con España: "Nos deseamos mutuamente", ha comentado.

Por su parte, Alejandro Narden, pseudónimo del escritor y periodista Alejandro Martín, ha expresado la ilusión de haber coincidido en este premio, en su caso el Ateneo Joven que está dotado con 8.000 euros, con una autora como Riestra y la atención que ambos focalizan en Marruecos.

"Es uno de los lugares que icónicamente simboliza lo arbitrarios que son los límites y cómo de determinante es para nosotros caer de uno u otro lado", ha comentado el autor de "Horizonte aquí", que cuenta cómo en un viaje en tren cobran vida diferentes conflictos del África actual y aquellos que los protagonizan.

Martín ha manifestado que en su novela, en las que acoge historias de gente a la que prestó oídos y que cobraron sentido cuando las puso "al servicio de la verdad ficcional", se muestran dos historias de amor en puntos "que no son usuales".

"La novela va de cómo de insalvables son los doce kilómetros que separan dos orillas, pero cómo también lo son otros límites que nos imponemos a nosotros mismos", ha añadido el escritor, quien traza una comparativa sobre los límites 'autoimpuestos' en paralelo a los geográficos.