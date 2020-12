Banderas ofrece una televisión "distinta" para acercarse a los músicos

Málaga, 1 dic (EFE).- Antonio Banderas califica como "un artefacto distinto" su programa "Escena en Blanco & Negro", que estrena el próximo 15 de diciembre en Amazon Prime Video y que ofrecerá acercarse "a las estrellas del mundo musical en la distancia corta, fuera de los macroconciertos, y tener una imagen más cercana y más amiga".

El actor ha presentado este martes esta producción junto a la periodista María Casado, la otra artífice, en una rueda de prensa virtual celebrada en el Teatro del Soho, el espacio escénico creado por Banderas en Málaga, donde se han grabado todos los programas, cada uno de una hora de duración.

Pablo Alborán, Rozalén, Pablo López, Pasión Vega, David Bisbal y Vanesa Martín serán los protagonistas de los seis primeros episodios, a los que se sumará lo que Banderas ha calificado como un "bonus track", dedicado al propio actor malagueño.

Todos los episodios "tienen momentos increíbles", porque "el propio ambiente que se creó en el teatro propició que ellos se abriesen, que se sintieran bien tratados y respetados" y que vieran que "aquí no se iba en busca de nada más que toda la parte artística que ellos representan, no había temas personales", según Banderas.

A ello se añade, "en términos formales", haber grabado en blanco y negro, algo que para el actor "establecía una diferencia respecto a lo que tenemos ahora mismo" y permite "concentrarse mucho en el sujeto y que no nos distraiga el color".

Asegura que no tiene "la sensación de haber hecho televisión, sino algo que se parece al teatro, a un concierto íntimo, incluso con aspectos cinematográficos, que no se ha rodado de forma ortodoxa, porque no importa que se vean los cables o los cámaras".

"Es una televisión más fresca y dinámica. Tiro un anzuelo para traer a gente interesada por una televisión más dinámica y por encontrar en la pantalla algo diferente", asegura Banderas, que, sobre el hecho de protagonizar uno de los episodios, aclara que él no es "un cantante profesional".

"Cuando he cantado, ha sido al servicio de los personajes que he hecho, por mi profesión", ha añadido el actor, que espera ver la respuesta a estos siete episodios antes de decidir si la serie continúa con otros artistas internacionales que no han podido participar ahora por las restricciones de movilidad.

"Me encantaría que estuvieran Madonna, Alicia Keys y los grandes del mundo de la canción, pero me gustaría seguir explorando artistas que cantan en nuestro idioma o tienen un carácter hispano, como Jennifer López, Ricky Martin, Juanes, Rosalía o Alejandro Sanz, volver a reunir un buen grupo de artistas hispanos o españoles y seguir jugando con ellos. Hay un talento extraordinario que reverbera a nivel internacional".

Y, cuando se le pregunta por otros proyectos con Teatro Soho Televisión (TST), la productora que impulsa junto a María Casado, Banderas avanza que le gustaría hacer "un programa de entrevistas con grandes personajes, ex jefes de Estado, artistas o filósofos".

Por su parte, María Casado asegura que todos los episodios han sido "muy especiales" y el ambiente que se ha generado en el Teatro del Soho, que esperan poder "plasmar en casa", ha hecho "todo tan mágico" que no se "puede quedar" con ningún episodio en concreto.

"Sigo llorando y emocionándome con la misma escena", ha afirmado Casado, que ha destacado "la valentía" de Vanesa Martín; el reencuentro con David Bisbal después de haberlo conocido hace veinte años; a Pasión Vega, "un terremoto de alegría"; a Rozalén, "la bondad personificada", o a Pablo López, que dio "una lección de maestría musical increíble".

Casado no quería "una entrevista al uso", y por eso acudía "sin papeles" y le decía a los artistas "que iba a ser una charla", algo que "generó un ambiente curioso" que se ha convertido en "el proyecto televisivo más bonito" en el que ha participado, según la periodista.

"Las charlas han sido pedacitos de vida, con espacio para la risa, para la confidencia o para el llanto", ha añadido María Casado, que sobre los próximos proyectos en TST asegura que Antonio Banderas "tiene ideas para llenar setenta parrillas de televisiones".