Raimon cumple 80 años con el horizonte oscurecido por el coronavirus

Barcelona, 1 dic (EFE).- Raimon cumple mañana miércoles 80 años con la energía dirigida a "intentar ordernarme" e impulsar el Centro Raimon de Actividades Culturales de Xàtiva (Valencia), donde estará su legado, pero con el peso sobre los hombros de una pandemia que "ha oscurecido el horizonte", ha dicho en una entrevista con Efe.

"Si lo llego a saber, hubiera nacido un poco más tarde", ha bromeado el cantautor, que mantiene el buen humor a pesar de las nubes negras que ve en el cielo, y pese a que no cree "que vayan a durar solo un mes o dos".

"A mi edad ya no estás para regalar el tiempo", lamenta el autor de "Al Vent", que ha visto cómo la pandemia paralizaba lo que más ilusión le hacía en este momento: el Centro Raimon de Actividades Culturales que quiere instalar en el Convento de Santa Clara de Xàtiva, la localidad donde nació hace 80 años.

Raimon se bajó para siempre de los escenarios el 28 de mayo de 2017 y, tres años después, no se arrepiente: "La verdad es que no echo de menos cantar en publico, ni siquiera cojo la guitarra en casa".

El músico ha estado ocupado en otras cosas y "el tiempo ha transcurrido deprisa hasta que ha llegado la pandemia y lo ha trastocado todo".

El primer año lo pasó preparando "L'últim recital", un doble CD acompañado de DVD del concierto de despedida que ofreció en el Palau de la Música de Barcelona, y después empezó a trabajar en la Fundación Raimon y Annalisa.

"En la Fundación están todas nuestras cosas", explica Raimon, en referencia a los muchos discos, documentos y obras de arte que el músico y su esposa han ido reuniendo y guardando durante más de 50 años.

Esta Fundación, junto con el Ayuntamiento de Xàtiva, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia, es la encargada de impulsar el Centro Raimon de Actividades Culturales en el Convento de Santa Clara de Xàtiva, en el que está previsto que haya un auditorio y una sala de exposiciones para que sea "un lugar de cultura viva, no solo un museo con nuestras cosas".

Pero la primera ola de la pandemia retrasó la creación de la Fundación, que se tenía que haber presentado en marzo -tuvo lugar en julio-, y la segunda ola "ha vuelto a pararlo todo".

"En estas circunstancias, ¿qué puedo hacer yo? -se pregunta el compositor-. Piensa que a mi edad estoy en primera fila, así que intento no moverme demasiado. Veo a unos pocos amigos, leo muchos libros y voy de médicos".

"Yo nunca había tenido nada, pero ahora empiezan a aparecer cosas de salud aquí y allá. Es lo propio de la edad", añade resignado.

El ánimo se le oscurece cuando recuerda una llamada que acaba de recibir de un amigo que tiene a toda la familia enferma con coronavirus o cuando rememora los muchos conocidos que han muerto en los últimos tiempos.

También le pesa en el alma la situación que viven sus compañeros de oficio, que "lo están pasando muy mal porque no pueden actuar o lo tienen que hacer con unos porcentajes de aforo que no salen a cuenta".

Pero la cara se le vuele a iluminar cuando habla de música, un arte que le ha acompañado toda la vida, "desde pequeño, cuando tocaba en la banda de Xàtiva", hasta ahora, que le hace compañía en el encierro obligado del coronavirus. "Escucho sobre todo música clásica, pero también Billie Holiday, Sinatra y Brassens".

También le satisface recordar algunos de los capítulos de su vida profesional de los que está más orgulloso, como los conciertos del Olympia de París, el Instituto Químico de Sarrià y la Facultad de Económicas de Madrid, en los años sesenta, o los recitales posteriores en Japón, Estados Unidos, Inglaterra e Italia.

También ha pasado por malos momentos, especialmente durante el franquismo, pero en conjunto está contento de las "poco más de 150 canciones" que ha compuesto y convencido de que "he hecho todo lo que he podido y he cumplido con mi función".

Ahora solo falta que se despejen las nubes de la pandemia y podamos "ver un horizonte diferente", desea Raimon.

