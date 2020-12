Mónica Naranjo vuelve a "Minage" 20 años después "mucho más libre"

Barcelona, 4 dic (EFE).- Dicen que las mujeres, especialmente las que suben al escenario, ven cómo su horizonte se oscurece cuando cruzan la barrera de los cuarenta; pero ése no es el caso de Mónica Naranjo, que acaba de reeditar "Minage", un disco que nació hace 20 años y sobre el que ahora vuelve "mucho más libre".

"Estoy en un momento dulce, en un momento de plenitud total, mucho mejor que cuando tenía 26 años", ha dicho en una entrevista con Efe en la que ha rememorado la publicación de este disco de culto para sus seguidores, que ahora cumple dos décadas.

Para celebrarlo, la pantera de Figueres (Girona) ha reeditado las canciones del álbum que nació como un homenaje a la cantante italiana Mina, de quien Naranjo es una gran admiradora, con versiones en español de sus canciones que alcanzaron gran popularidad, especialmente "Sobreviviré".

Aunque el disco supuso en su momento un descenso de ventas respecto a sus dos primeros álbumes, "Mónica Naranjo" (1994) y "Palabra de mujer" (1997), "el tiempo lo ha acabado colocando en su lugar".

"Este disco tiene historia -ha explicado- porque tuve que mantener una batalla abierta con la discográfica para grabarlo".

"Hay que entender a la multinacional -añade-, veníamos de editar dos discos que habían sido grandes éxitos y no entendían por qué teníamos que cambiar de registro y grabar algo que no iba a funcionar tan bien; pero yo estaba convencida de que a la larga sería un superventas y un disco de culto, y así fue".

Veinte años después, Naranjo sigue con la misma discográfica, "pero con otras condiciones", y los directivos también han cambiado.

"Los que hay ahora me dijeron que querían reeditar el disco y yo les dije, de acuerdo, pero hagámoslo como me hubiera gustado en su momento", es decir, eliminando dos temas que no eran de Mina y añadiendo dos que quedaron fuera.

Estos dos nuevos son "Amore, amore", que originalmente interpretó Mina con Riccardo Cocciante y ahora canta Naranjo con Nek, y "Llévate ahora (Portati vía)".

El nuevo "Minage" se llama "Puro Minage" y cuenta con una edición limitada de lujo, denominada "Minage 20 aniversario", que incluye todas las remezclas de los tres sencillos editados y que no estaban disponibles desde hace años, el audio y el vídeo del Tour Minage, un libreto de 36 páginas y unas láminas de coleccionista con imágenes inéditas.

"Minage" supuso un giro en la carrera de Mónica Naranjo y durante toda su grabación se sintió "muy sola, porque nadie me apoyaba, ni si quiera mi mánager".

"Pero hay que escuchar el alma y eso es lo que yo hice, guiarme por la intuición, y ahora 'Minage' es un disco muy valorado", ha dicho orgullosa.

"Yo tengo el don de la interpretación, de la composición y de la producción -afirma-, y cuando tienes la fortuna de tener un don hay que trabajar mucho para mejorarlo y hay que estar siempre aprendiendo, no te puedes quedarte estancado, y eso es lo que yo he hecho siempre. No me gusta hacer dos discos iguales".

La experiencia de "Minage" fue dura, recuerda, pero sacó buenas enseñanzas: "Yo ya no me peleo con las discográficas, porque eso come mucha energía. Lo que hago es costear mis discos y luego ir a buscar a la discográfica para la distribución, sin peleas, de buen rollito".

"Ventajas de la madurez -aclara-. Ahora estoy mejor que nunca porque sé lo que quiero y sólo me preocupa estar bien conmigo misma".

Ni tan siquiera el coronavirus ha podido con ella: "Me ha servido para descansar y estar con los míos -explica-, que con el ritmo que yo llevo normalmente, es un lujo".

Por supuesto, "las agendas de conciertos se han trasladado a más adelante, pero qué le vamos a hacer: no se puede luchar contra la evidencia".

"Hay que saber adaptarse y ser un poco camaleón", recomienda esta reina de la reinvención, que empezó siendo la reina del pop y ahora es también reina de la televisión.

No en vano, la canción más escuchada de "Minage" es "Sobreviviré", un tema del que la propia interprete está "harta de tanto escuchar durante el confinamiento", pero que la define a ella y a sus seguidores porque "¿quién no ha estado en el lodo?. Pero, al final, se sale de él".

Rosa Díaz