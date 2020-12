Sánchez: Los síes al presupuesto no han de explicarse, sí el no apoyarlos

Comillas (Cantabria), 4 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este viernes que el hecho de que once partidos hayan apoyado en el Congreso los presupuestos del Estado para 2021 no requiere ninguna explicación al ser lo normal, mientras que lo inexplicable es la actitud de quienes no los han respaldado.