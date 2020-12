Diccionario para "boomers", un manual para quien aún dice "me piro vampiro"

Fuengirola (Málaga), 5 dic (EFE).- Si usted usaba expresiones como "guay del Paraguay", "efectiviwonder" o "me piro vampiro", pero no sabe lo que significan "stalker", "sisifando" o "to flama", forma parte de la lista de los "boomers" y necesita el diccionario que acaban de preparar los alumnos del colegio Sallyver de Fuengirola (Málaga).