Cercas y Salman Rushdie creen que la humanidad no cambiará por la pandemia

Guadalajara (México), 5 dic (EFE).- El escritor español Javier Cercas, premio Planeta del 2019, y el británico Salman Rusdhie pronosticaron este sábado que la humanidad aprenderá poco de la pandemia y dijeron que no habrá grandes obras artísticas sobre ella.

"Yo no creo que vaya a ser distinta (la humanidad) de como era. Esto no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad y el mundo ha continuado exactamente igual y hemos cometido una y otra vez los mismos errores. Los hombres y las mujeres seguiremos igual de estúpidos", opinó Cercas.

Cercas y Rushie hablaron este día sobre "El poder de las historias" y al referirse a epidemias anteriores recordaron que no provocaron grande películas ni libros; el español apuntó que la gripe española dejó 50 millones de muertes, más que las guerras mundiales, y no hubo una gran película, novela o poema sobre ella.

"Hubo una plaga en la época de Shakespeare y él escribió "El rey Lear" y "Macbeth" durante esa plaga, pero no se refirió a la plaga, aunque estaba allí", recordó Rushdie.

El autor de "Los versos satánicos" aceptó estar de acuerdo con la idea de Cercas, aunque señaló que en este tiempo de aislamiento quizás la gente aprendió pequeñas cosas como que la gente importante para uno es poca en números y quizás no debemos ser tan extrovertidos.

Los autores disertaron sobre el poder de las historias y acerca de la literatura y en especial a la libertad de los autores a la hora de crear novela.

Javier Cercas, un apasionado a la obra de Miguel de Cervantes, sobre la cual ha disertado en numerosas ocasiones, recordó el llamado a romper las reglas impuesto por el autor de "El Quijote", al inventar el género de la novela.

"La literatura en general y la novela en particular la única regla que tienen es que no hay reglas, ésta fue otra de las revoluciones de Cervantes al crear la novela. 'Señores aquí tienen un género donde pueden hacer los que le de la gana'; y esa es nuestra obligación. Cervantes dijo 'hagan lo que quieran' y yo obedezco", aseveró.

Según Rushdie, la belleza de la literatura es que llega a la verdad por muchas puertas distintas, tiene miles de entradas para tratar de alcanzar la verdad y es lo que la hace interesante para el escritor porque puede hacer diferentes cosas a la vez y después interesante para el lector porque escucha desde distintos puntos.

LA CREACIÓN EN PANDEMIA

Mientras que el británico reconoció que para él fue difícil trabajar en el inicio del aislamiento por el coronavirus, el español confesó haber trabajado a un gran ritmo, y al no viajar a ferias y eventos, se ha quedado en casa y ha podido crear.

"He trabajado mucho como hacia tiempo no trabajaba, no me ha perturbado la situación aunque sé que hay una catástrofe", dijo y lamentó la cantidad de víctimas y los desastres económicos como consecuencia de la pandemia.

Durante más de una hora los novelistas intercambiaron señas acerca del proceso de creación. Rushdie aceptó que después de muchos años como escritor, el desenlace de sus libros aparece durante la marcha a diferencia de antes, cuando los planeaba de antemano.

"Con el tiempo mis libros son menos planteados con anticipación que antes y son más un proceso de descubrimiento. Cuando estuve escribiendo sobre el Quijote (personaje de su última novela) hay cosas que le pasan en su travesía que no había planeado que le pasaran descubiertas en el acto de hacer el libro y ahora disfruto ese acto de descubrimiento", observó.

Javier Cercas contó su llegada a la literatura, cuando era un joven con una pena de amor que leyó a Unamuno, acto que lo hizo alejarse de la religión e iniciar una vida loca que continúa.

"No lo he vuelto a leer (a Unamuno), pero lo leí en determinado momento y me cambió la vida; ahí descubrí mi vocación de escritor", reveló el autor de 'Soldados de Salamina'.

Cercas aclaró que la ficción es un invento de los que no saben qué es la ficción y si existiera no sería interesante. "En la literatura no sabes que es realidad y qué es ficción; 'La Ilíada', las obras de Shakespeare están llenas de personajes reales, también en las de Cervantes. Se pueden hacer lecturas políticas de esos autores y nos pueden ilustrar sobre la historia", concluyó.

La charla de Rushdie y Cercas dio continuación a la Feria del Libro de Guadalajara que ha transcurrido de manera virtual y concluirá mañana.

Gustavo Borges