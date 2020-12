Westbrook dice que no cambiará su estilo de juego con los Wizards

Washington, 5 dic (EFE).- El base estrella Russell Westbrook, recién traspasado por los Rockets de Houston a los Wizards de Washington, dijo que aunque juegue para un nuevo equipo, seguirá teniendo su mismo comportamiento dentro del campo y para nada va a cambiar o ajustar su estilo de entender el baloncesto.

Westbrook, de 31 años, se unió a los Wizards este sábado, pero no entrenó porque tenían que completar el trámite burocrático que exige la liga después de haber llegado de los Rockets.

Aun cuando no entrenó, decidió responder algunas preguntas de los medios de comunicación, a quienes declaró que sin importar lo que la gente piense de él, seguirá siendo él mismo dentro y fuera del campo de juego.

A Westbrook se le preguntó qué es lo que considera es lo más incomprendido de él.

"¿Por dónde quieres que empiece?", respondió con un tono serio, pero calmado.

Agregó que "bueno, creo que las cosas subyacentes al respecto son el 90 por ciento, el resto 10 por ciento ni siquiera es cierto, por lo tanto es algo que no forma parte de mi vida cotidiana".

El nuevo integrante de los Wizards señaló que "muchas veces, inventan cosas, la gente en realidad no me conoce para poder decir algo sobre mí o sobre lo que soy o en lo que creo. Lo más importante para mí es simplemente ser yo mismo".

Westbrook indicó que "ser yo mismo es fácil porque puedo ser genuino, leal y comprensivo. Obviamente, no soy el tipo más fácil de entender".

Dijo estar emocionado por un nuevo comienzo después de su única temporada jugando para el equipo de Houston, y que está ansioso por competir junto al escolta estrella de los Wizards, Bradley Beal, y reunirse con su exentrenador cuando jugaba con los Thunder de Oklahoma City, Scott Brooks.

"Es otra gran persona, genuino, sincero, humano, transparente, un gran profesional, con el que siempre sabes que te va a decir la verdad, pero por encima de todo que es compresivo, sin importar las circunstancias que puedan darse entorno al profesional con el que trabaja", subrayó Westbrook.

Cuando se le preguntó si quería ser canjeado de Houston después de una temporada jugando con el escolta estrella James Harden, Westbrook respondió: "Estoy feliz dónde ahora me encuentro" y reiteró que lo único que desea y aspira es a centrarse por completo con la aportación que tiene que hacer dentro de los Wizards.

Comentó que se le permitió usar su camiseta anterior marcada con el número 0 en Washington, donde Gilbert Arenas una vez usó ese número, y dijo que durante mucho tiempo quería usar el número 4, que era su número en la escuela secundaria.

Pero subrayó que no planea cambiar nada sobre el enfoque altamente competitivo por el que es conocido sobre el campo de juego, y dijo que no se disculpa por ello.

"La forma en que juego es malinterpretada y da una imagen errónea sobre quién soy como persona, en qué creo y en lo que represento", defendió Westbrook.

Agregó que "cómo juego dentro del campo y cómo soy fuera de la cancha son dos personas diferentes. Cuando estoy dentro, no tengo amigos, no estoy tratando de ser amigable, estoy tratando de arrollar y superar al rival que tengo enfrente. En esos momentos no tengo tiempo para darle la mano a alguien, y eso nunca lo cambiaré".

Westbrook también dijo que llega a Washington buscando ayudar a Beal y a que el equipo se convierta en ganador y pueda demostrar cosas positivas dentro de la liga.

Mientras que el viernes por la noche, Beal dijo que no dará importancia a los comentarios negativos acerca de que es difícil jugar con Westbrook, o que éste podría intentar "manejar el espectáculo y simplemente hacer todo por sí mismo".

Westbrook señaló que "estoy muy emocionado. "Brad es un talento, una superestrella. Mi trabajo es entrar y continuar elevándolo, empujándolo a ser mejor. Para eso estoy aquí. Estoy feliz de ser su contraparte y tratar de hacer las cosas más fácil para él".

El base estrella se unirá a un equipo que ha ganado 32 y 27 partidos, respectivamente, en las últimas dos temporadas.

En ese sentido, indicó que aunque espera llevar a los Wizards a la postemporada por primera vez en tres campeonatos, dijo que su legado no se definirá por si gana un campeonato.

"Para mí, el legado se basa en la cantidad de personas a las que impacto e inspiro a lo largo de mi viaje. Crecí en comunidades desatendidas, entiendo cómo es, entiendo la lucha, entiendo lo que significa y lo que es ser un afroamericano negro en la sociedad", recordó.

Además, indicó que "es importante que alguien tenga el poder, el impacto, la capacidad, el alcance para poder poner un pie adelante. Para mí, eso es un legado y esa dirección camino".

Gloria Regil