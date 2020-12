Cunillera cree que JxCat y Ayuso dañan la convivencia con su "confrontación"

Barcelona, 6 dic (EFE).- La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha acusado a JxCat y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de dañar la convivencia con su estrategia de "confrontación", que dificulta los acuerdos y "hace un flaco servicio" a los ciudadanos afectados por la crisis de la COVID-19.

"La confrontación solo conduce al daño: no nos ayuda a prosperar, no nos ayuda a convivir y no nos ayuda a sacar adelante una sociedad que está mal", ha advertido en una entrevista con Efe.

Para la socialista, la estrategia de "confrontación inteligente" que propugna Junts carece de sentido -"me cuesta unir estos dos conceptos", ha puntualizado- porque "la inteligencia tiene que estar siempre al servicio del acuerdo y del pacto".

Un pacto, ha precisado, como el logrado por el Gobierno de coalición con los presupuestos estatales de 2021, que esta semana recibieron el apoyo de once fuerzas "que a menudo tienen poco que ver entre ellas", pero que han priorizado el interés general al suyo particular.

En este sentido, ha celebrado el "sí" de fuerzas independentistas como ERC, PDeCAT o EH Bildu, que "sin renunciar a su ideología" han "hecho un servicio a los ciudadanos" porque han entendido que el conjunto de España, que incluye a Cataluña y a Euskadi, "no podía salir adelante sin estos presupuestos".

"Hoy todo el mundo en España respira más tranquilo", ha resuelto.

Aún en relación con los presupuestos, Cunillera ha lamentado la reacción "airada" de algunos dirigentes del PP, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, ante la posibilidad de una armonización fiscal de las autonomías en tributos como el de patrimonio, que en Madrid está bonificado.

A su entender, el rechazo de los populares a "algo tan razonable como decir que cualquier español en cualquier lugar del territorio español tiene que tener las mismas oportunidades" responde a una forma "atípica" de hacer oposición, de la que Ayuso es "ariete", consistente en criticar todo lo que haga el Gobierno.

"Si hiciéramos un 'ranking' de líderes de la confrontación, es cierto que estaría disputado, pero la señora Díaz Ayuso estaría bien colocada. Creo que ella basa el ser alguna cosa en ir contra del Gobierno de España, haga lo que haga. Se ha demostrado, diga lo que diga el Gobierno, que ella está en contra", ha agregado.

La delegada del Gobierno en Cataluña ha reclamado que esta política del choque, de la que JxCat y Ayuso son ejemplo, no impregne la campaña de las elecciones previstas para el 14 de febrero, que ha confiado en que se podrán celebrar porque la Generalitat será "capaz" de contener la pandemia hasta entonces.

Aunque ha rehusado opinar sobre posibles pactos postelectorales hasta conocer el resultado de las elecciones, Cunillera ha emplazado a los partidos a superar la mentalidad de "bloques" -independentista y constitucionalista- que se impuso en 2017 y a centrarse en "lo común" para sellar acuerdos que permitan afrontar la crisis de la COVID-19.

"El acuerdo no quiere decir renunciar a tu ideología, quiere decir renunciar a alguna de tus intenciones, de tus planes o proyectos; pero no renunciar porque sí, sino porque, con proyectos diferentes, somos capaces de construir un espacio común de utilidad y servicio a los ciudadanos", ha recalcado.

Según la delegada del Gobierno, el mejor abanderado de quienes apuestan por el diálogo es el líder del PSC, Miquel Iceta, que en su opinión representa "la voz de los que quieren tolerancia y respeto".

"Es verdad que puede ser que haya fuerzas políticas que caigan en la tentación de la confrontación porque crean que 'cuánto peor mejor', y que hagan de esto su eslogan. Pero este no es nuestro caso, tenemos que transmitir que trabajamos por la convivencia y por llegar a un acuerdo", ha zanjado.