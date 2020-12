"My mexican bretzel", una historia imaginada más real que la vida

Madrid, 7 dic (EFE).- El cine español de no ficción está deparando algunos de los mejores títulos del 2020 y un buen ejemplo de ello es "My mexican bretzel", opera prima de Nuria Giménez que adopta la forma del diario íntimo de una mujer de clase acomodada, entre los años 50 y 60, ilustrado con las grabaciones caseras de su marido.

Tras más de un año sumando premios en el circuito de festivales, desde Rotterdam a Gijón, este viernes llegará a las salas de cine y Giménez Lorang compartirá con el espectador ese "tesoro oculto" que hace diez años encontró en el sótano de su abuelo en Suiza.

Pese a lo arriesgada que pueda parecer la propuesta -la narración es sólo con subtítulos, sin voz en off, y apenas hay sonido-, la película es una experiencia inmersiva que atrapa al espectador desde el primer segundo con una mezcla de misterio, emoción y romanticismo.

Todo empezó hace 10 años, cuando falleció el abuelo de Giménez (Barcelona, 1976) y la directora acompañó a su madre a Suiza, donde vivía, a recoger sus cosas. Se encontró con 50 bobinas de cine de 18 y 6 milímetros cuya existencia desconocía por completo y decidió llevárselas a Barcelona para comprobar su estado y su contenido.

Esas grabaciones caseras de la vida de sus abuelos fueron el punto de partida de un proceso creativo que se prolongó durante siete años, según ha explicado Giménez a Efe.

"No quería hacer un documental convencional sobre la vida de mis abuelos, por varios motivos: en primer lugar porque no quería usar su vida privada; por otro lado, me parecía mucho más interesante tener libertad absoluta para interpretar ese material", explica.

"Y tercero, al final iba a mentir sí o sí, porque mis abuelos están muertos, ¿cómo voy a explicar la vida de dos personas sin que ellas me lo cuenten y pretender que eso es la verdad?", prosigue.

Finalmente, y citando a su madre, Giménez asegura que ha hecho un retrato más verdadero que si hubiera contado su vida real. Pero llegar ese punto, sostiene, es un proceso largo. "Te vas muy lejos y vuelves, experimenté muchísimo con las imágenes, probé cosas muy bizarras para llegar a esta construcción más clásica".

Licenciada en Periodismo y Relaciones Internacionales, Giménez se ubica en la onda del cine de no ficción contemporáneo, que en los últimos años no ha dejado de explorar sus propios límites y cita referentes españoles como Isaki Lacuesta, Andrés Duque o Virginia García del Pino e internacionales como Agnes Varda o Frederick Wiseman.

"Cada vez hay más películas que no pueden ser catalogadas solo como ficción o documental porque son un híbrido", señala, "se están haciendo cosas muy interesantes en todo el mundo que no caben en las categorías tradicionales, quizá habría que revisarlas".

En la película, sus abuelos se convierten en León y Vivian Barrett. Él filma y ella pone las palabras de una historia de amor, negocios, secretos e infidelidades que transcurre entre Europa y América, de Mallorca a Nueva York y de Barcelona a San Francisco o Nueva Orleans.

En la trama, que abarca toda la década de los 50 y buena parte de los 60, se incluyen hechos históricos como el accidente múltiple que hubo en la carrera de Lemans en 1955, en el que murieron 80 personas, y que el abuelo de Giménez grabó con su cámara.

La crítica ha visto en el trabajo de Giménez ecos de melodramas de Douglas Sirk o de Todd Haynes. Ella dice que sus referencias cinematográficas son muy amplias, desde el cine mudo expresionista alemán a melodramas como "Breve encuentro" (1945) de David Lean.

"Supongo que todo eso me ha influido y todo lo que he leído, que hay mucha mezcla, me encantan los rusos, Bulgakov, Dostoievsky, Tolstoi, pero también Houellebecq, pero hay un libro que menciono siempre y que me ha ayudado en esta película que es 'La casa abierta: el cine doméstico y sus reciclajes contemporáneos' de Efrán Cuevas".

Magdalena Tsanis