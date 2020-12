Koeman: "Nos ha marcado goles que no podemos encajar"

Sant Joan Despí (Barcelona), 7 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, lamentó los errores defensivos que está cometiendo el equipo y defendió a su capitán, Lionel Messi, del que recordó que no tiene influencia en los tantos evitables que ha encajado del conjunto azulgrana.

"Todavía en nuestro ataque muchas jugadas salen del pie de Messi. Estoy de acuerdo en que (cuando e pierde) se busca a Messi como el principal culpable, porque es el mejor del mundo, pero Leo no comete errores defensivos. Nos han marcado goles que no podemos encajar", declaró en la previa del partido de Liga de Campeones ante el Juventus.

Koeman no escondió su descontento por cómo perdió el Barça en Cádiz (2-1): "Hay una diferencia entre perder un partido como el del sábado y hacerlo en un campo como el del Atlético. Hay que ver cómo nos marcan, nuestra efectividad. Yo soy alguien que no hace teatro, y no escondo mi enfado, y ayer se lo dije a mis jugadores. No se pueden aceptar goles que hemos encajado en algunos partidos".

Ante el Juventus espera que los errores no se repitan y su equipo se reencuentre de nuevo con la victoria, lo que le clasificaría -también le vale un empate- como primero de grupo para los octavos de final.

Lo hará sin el extremo francés Ousmane Dembélé, el último que ha pasado a ocupar la enfermería por una lesión muscular. Y Koeman volvió a quejarse del duro calendario de competición.

"Es una lástima perder a otro jugador por lesión. Notó algo en la segunda parte cuando entró, pensaba que no era nada, y es un paso atrás teniendo en cuenta su historial. Es una razón más por la que me quejo de los horarios de los partidos. No sé quién pone los horarios, pero si el martes tienes un partido de Champions, pensando en los equipos españoles, no puedes llegar a las 4 de la mañana. Somos el equipo que hemos jugado cinco partidos fuera de casa a las 9 de la noche", se lamentó.

Los horarios intempestivos, "y que los equipos de LaLiga nos conocen más y se encierran mejor, como el Alavés y el Cádiz" son a su entender los motivos por los que al Barça le cuesta más ganar en el torneo doméstico que en la máxima competición continental.

Y justificó lo poco activo que se le ve a veces en el banquillo, incluso cuando su equipo va perdiendo: "A mí no me gusta gritar, ni cuando era jugador me gustaba tener a un entrenador todo el rato gritando en la banda, pero sí tenemos que coger más responsabilidad en el campo".

El encuentro ante el conjunto turinés tiene muchos alicientes, por ejemplo revivir el enésimo duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo. "Ha sido un placer verlos competir, han sido los mejores durante los últimos 15 años. Son jugadores diferentes que han luchado por marcar goles, por ganar títulos, no es una cuestión de quién es mejor. Vamos a disfrutar mañana de los dos", opinó.

El ahora azulgrana Miralem Pjanic se enfrentará a su exequipo y el central holandés Matthijs de Ligt, al que pudo haber sido su club, aunque finalmente se decantó por la oferta de la Juve.

Koeman se deshizo en elogios hacia De Ligt. "Lo conozco bien, tiene ya su experiencia pese a ser joven. Puede ser el mejor en su sitio, además es muy buena persona. Es una lástima que esté en la Juve y no en el Barça, aunque es algo que pasó antes de que estuviera yo aquí", razonó.

El entrenador del Barça también destacó a uno de sus pupilos, el centrocampista Pedri González, por el que siente una predilección especial desde que llegó, y que seguramente regrese al once tras ser suplente en Cádiz.

"Pedri ha participado en todos los partidos menos en el de Ferencvaros, y esto, con un chico de 17 años, es algo grande. Puede jugar en varias posiciones y aportar muchas cosas, porque es un jugador listo, y los listos no tienen problemas en jugar en otras posiciones", concluyó.