Macarena García: "Soy mucho más compleja de lo que nadie puede imaginar"

Madrid, 8 dic (EFE).- La carrera en el cine de Macarena García empezó en lo más alto con un Goya a la mejor actriz revelación por "Blancanieves" (2012). Su director, Pablo Berger, fue quien le puso en contacto con Pedro Collantes, un cineasta debutante con quien ha rodado "El arte de volver", una historia sobre las dificultades de empezar una nueva vida que llegará el 11 de diciembre a los cines.

En el filme, que ha pasado por los festivales de Venecia y Sevilla, García interpreta a una actriz con dificultades para encontrar su sitio y que vuelve a España tras pasar un tiempo en Nueva York, un personaje que se va definiendo a raíz de una serie de encuentros con distintas personas a lo largo de un solo día.

También tiene pendiente de estreno la serie "Paraíso", dirigida por Fernando González Molina ("Palmeras en la nieve") para Movistar+ y en la que dará vida a una guardia civil que investiga la desaparición de tres adolescentes en la costa levantina en el verano de 1992.

PREGUNTA.- "El arte de volver" se rodó en solo 11 días y con un presupuesto muy ajustado. ¿Cómo ha condicionado eso su experiencia?

RESPUESTA.- Este tipo de proyectos se hacen por amor, por placer y eso se respiraba en el rodaje. Teníamos poco tiempo y podía haber sido estresante y por momentos lo fue, pero también eso generó una especie de concentración extrema que fue muy favorable para la película.

P.- Interpreta a una actriz, aunque con una situación muy diferente a la suya, ¿le generó eso un vínculo especial con el personaje?

R.- Me parecía bonito hacer un homenaje a mi gremio que es tan complejo, y en el que los afortunados que trabajamos somos pocos. Hay un montón de gente que vive esta profesión con dificultad. Esta es una chica que lleva muchos años intentado encontrar su lugar, es bonito pero la película habla de muchas más cosas que me interesaban.

P.- ¿Por ejemplo?

R.- Volver a casa después de estar fuera es algo que ha pasado en todas las generaciones pero la mía lo entiende muy bien, tener que volver después de buscarte la vida fuera, y encontrar que las cosas han cambiado. También habla de la soledad, de pasar por una crisis para ir a un sitio nuevo, de sentirte desconectado de tus seres queridos, perdido, culpable por no haber estado cerca.

P.- ¿Alguna vez se ha planteado irse fuera?

R.- Me lo he planteado mucho, por mejorar mi inglés, pero al final he estado enlazando trabajos y por otro lado soy muy de estar cerca de mi gente, muy hogareña y necesitada de mis seres queridos.

P.- La película hace reflexionar sobre las diferentes caras que cada persona muestra en función de con quien se relacione. ¿Qué es lo que la gente no imaginaría de usted?

R.- Al final la gente conoce de los actores una cara muy concreta, pero por detrás hay muchas cosas. Yo supongo soy muy diferente de lo que la gente cree, soy mucho más compleja de lo que nadie puede imaginar, tengo una cabeza bastante tormentosa y también luminosa, pero bueno, un mundo interior bastante interesante...

P.- Empezó la carrera de Psicología, ¿qué pasó?

R.- Quería ser psicóloga, pero se me cruzó un casting y empecé como actriz. La psicología me encanta, voy a terapia y creo firmemente en ello, me interesa mucho, pero no sé si algún día terminaré la carrera porque solo hice primero.

P.- Empezó su carrera en lo más alto con "Blancanieves". ¿De qué manera la ha condicionado ese comienzo?

R.- Yo siento que ha sido muy positivo, es una de las películas más bonitas de la historia del cine español y formar parte de una obra de arte es un regalo que pocas veces se te da. Luego he tenido que ir trabajando y haciendo carrera de la manera más honesta posible. Me siento muy afortunada y a día de hoy más, porque soy más consciente de lo difícil que es esta profesión.

P.- ¿Cómo convive con esta situación de pandemia?

R.- Me ha cambiado como a todos. Soy afortunada porque tenía un proyecto y lo pude terminar y nadie en mi familia se ha puesto malo. Personalmente he pasado por muchas emociones diferentes, con susto, miedo, sin entender, luego cierta tranquilidad y ahora intento vivir con precaución y cuidado, que es lo que tenemos que hacer, seguir viviendo y encontrar la normalidad, con esperanza y ganas de que todo pase.

Magdalena Tsanis