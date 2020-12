Preocupación por el riesgo de que la Navidad trunque la evolución de la pandemia

Madrid, 08 dic. (EFE).- La evolución de la pandemia es favorable en España, con una mejor situación epidemiológica este martes en Galicia, Cataluña y el País Vasco, pero tras el puente de diciembre las comunidades autónomas miran con preocupación el posible impacto que las fiestas navideñas puedan tener en los contagios.

Este miércoles, Gobierno y comunidades se reunirán en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública para evaluar la situación epidemiológica tras el puente de la Constitución y con la vista puesta en la inminente celebración de la Navidad.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado esta semana convencido de que las medidas acordadas para las fiestas navideñas, "muy drásticas", son ajustadas y suficientes, si bien ha reconocido que se podrán modificar si la evolución de la pandemia es mala.

Algunas comunidades autónomas acudirán mañana a la reunión con propuestas específicas, como la Región de Murcia, que quiere que se limite la entrada en la comunidad a los familiares, con lo que los allegados no podrían desplazarse durante las fiestas.

También Galicia y Andalucía difieren en esta cuestión con el Gobierno y Euskadi decidirá mañana si se flexibilizan o no las restricciones en las fiestas, y si se suavizan las que afectan a la hostelería, cerrada desde hace semanas.

Otro de los temas que se abordarán previsiblemente en el Consejo Interterritorial será la decisión sobre la posibilidad de que las farmacias puedan proveer test de anticuerpos.

Precisamente este martes, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha advertido de que las pruebas rápidas de detección de anticuerpos covid-19 para autodiagnóstico, que en breve podrían estar a la venta en farmacias, "no sirven y no debe ser utilizados para diagnosticar la infección".

No existe ninguna prueba que permita en la práctica un autodiagnóstico fiable", ha aseverado la SEIMC, que no los considera fiables ni en pacientes sintomáticos ni en individuos asintomáticos, por lo que han pedido a las autoridades sanitarias "que consideren la no aprobación de estos test.

Esta sociedad científica ha asegurado estar "enormemente preocupada" porque una "mala interpretación" de las pruebas de detección rápida puede favorecer que se asuman conductas de riesgo, que podrían influir negativamente en el control de la pandemia, especialmente de cara a las fiestas navideñas.

"La positividad de las pruebas de detección de anticuerpos no garantiza la inmunidad del paciente por lo que, independientemente del resultado, todos deberán seguir cumpliendo las mismas medidas de protección", ha incidido esta sociedad.

Este martes la anciana Margaret Keenan, una británica de 90 años, se ha convertido en la protagonista del día al ser la primera persona que ha recibido, en Reino Unido, la vacuna de Pfizer.

"Me siento tan privilegiada de ser la primera persona vacunada contra la covid-19. Es el mejor regalo de cumpleaños, adelantado, y porque significa que finalmente podré pasar tiempo con mi familia y mis amigos en Año Nuevo después de haber estado prácticamente sola todo el año", ha declarado Keenan a los medios.

Los grupos más vulnerables empiezan a recibir la vacuna este martes en Reino Unido, que lleva la avanzadilla europea en la vacunación.

"Si yo la puedo recibir a los 90 años, entonces Usted también puede recibirla", ha resumido Margaret Keenan al ser vacunada.

Precisamente este jueves se celebrará la comparecencia a petición propia del ministro de Sanidad en el Congreso para dar cuenta detallada del plan de vacunación en España, que comenzará previsiblemente en enero por los grupos más vulnerables y expuestos, y una vez que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorice la administración a la población de la vacuna de Pfizer.

EVOLUCIÓN DE LA EPIDEMIA

El Ministerio de Sanidad no actualizará los datos sobre la incidencia del coronavirus este martes, por ser festivo nacional, pero las comunidades autónomas han informado de la evolución en sus territorios.

La situación muestra una mejoría este martes en Galicia, Cataluña y el País Vasco.

En Galicia se ha experimentado una notable bajada del número de casos activos en las últimas veinticuatro horas, así como una reducción del número de contagios y de la presión asistencial tanto en planta como en unidades de cuidados intensivos.

Este martes también han descendido en el País Vasco la tasa de contagios, por debajo del 6 %, y la incidencia acumulada.

Por su parte, en Cataluña la situación epidemiológica mejora ligeramente con una velocidad de transmisión del coronavirus (Rt) que ha bajado una centésima, hasta 0,98. También ha disminuido el número de hospitalizados y el de enfermos graves y la tendencia en de la mortalidad baja lentamente.

La mejoría ha coincidido con el regreso de los barceloneses al centro de la ciudad para sus compras navideñas, si bien el epicentro de la capital catalana no se ha colapsado, como ocurrió ayer, y sigue abierto al tráfico de vehículos, según diversas fuentes consultadas por EFE.

Andalucía ha registrado un notable descenso de casos positivos (280 menos que el lunes), pero las muertes han aumentado en 11, hasta los 33 fallecimientos.

Mientras, en Navarra se constata la contención de la pandemia con una nueva jornada en la que los positivos se mantienen por debajo del centenar y la tasa de positividad se sitúa en el 4,5 %.

En Murcia esa tasa es del 6,2 % y se ha registrado un aumento de los contagios, sin embargo, el número de curados ha sido elevado, con lo que los afectados por la enfermedad descienden en un centenar.

En peor situación se encuentra Baleares, donde la tasa de positividad ha subido al 7,82 % desde el 6,08 % de la víspera. Y en Cantabria, suben contagios y hospitalizaciones, pero los casos activos disminuyen, así como la incidencia acumulada.