Von der Leyen y Johnson, ante una cita clave para la relación tras el Brexit

Bruselas, 8 dic (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se preparan para la reunión presencial que mantendrán en Bruselas el miércoles, una cita clave para la negociación sobre la relación entre Londres y la Unión Europea tras el Brexit.

"Espero dar la bienvenida al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, mañana por la tarde. Continuaremos nuestra discusión sobre el acuerdo de asociación", escribió este martes en su perfil de la red social Twitter la política alemana.

El encuentro entre los dos líderes se anunció el lunes después de una conversación telefónica entre ambos, pero no se precisó entonces la fecha exacta.

El objetivo de la cita es dar un impulso final a la negociación comercial entre Londres y Bruselas para lograr un pacto antes de fin de año.

El Ejecutivo comunitario subrayó hoy que el encuentro entre los dos líderes no supondrá necesariamente el fin de las negociaciones, sino que pretende desbloquear la situación para que las conversaciones puedan continuar.

Bruselas aseguró que en la reunión solo participarán esos dos políticos, acompañados de algunos de sus asesores.

Tras la llamada del lunes entre Von der Leyen y Johnson, ambos pidieron a sus respectivos jefes negociadores, Michel Barnier y David Frost, preparar "una visión de conjunto" de los aspectos que impiden el acuerdo para debatirlos en el encuentro físico.

Por el momento, Londres y Bruselas siguen sin acercar posturas en las cuestiones clave de las garantías para asegurar una competencia justa entre empresas británicas y comunitarias, la pesca y los mecanismos para resolver disputas sobre el futuro acuerdo.

Los plazos para cerrar un pacto son cada vez más ajustados, pues la legislación comunitaria habrá dejado de aplicarse en territorio británico el 1 de enero y el Reino Unido se habrá convertido entonces de forma definitiva en un país tercero.

Londres y Bruselas deben conseguir un acuerdo y llevar a cabo la ratificación en el Reino Unido y la Unión Europea antes de fin de año.

De lo contrario, pasarán a regirse en sus intercambios comerciales por los requisitos arancelarios más generales, y menos favorables, de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

CONVERSACIONES COMPLICADAS

Johnson advirtió hoy de que las negociaciones con Bruselas están siendo "muy, muy complicadas", aunque confió en sus "poderes" de persuasión para cerrar un acuerdo comercial con la Unión Europea.

El "premier" británico aludió al "dulce poder de la razón" como recurso para limar las últimas diferencias, aunque se mostró firme respecto a los límites a los que está dispuesto a llegar para fijar una nueva relación con el bloque tras el Brexit.

"Nuestros amigos tienen que entender que el Reino Unido ha abandonado la UE para poder ejercer un control democrático sobre la manera en que hacemos las cosas", declaró Johnson a los medios.

El líder "tory" insistió en que la cuestión de la pesca sigue siendo uno de los principales obstáculos y que las posiciones están "muy distantes", pero se comprometió a "hacer todo lo posible para solucionarlo".

No obstante, reconoció que podría llegar un momento en que habrá que "bajar el telón" y aceptar que no será posible cerrar un acuerdo.

Por su parte, el negociador de la UE, Michel Barnier, afirmó que el club comunitario "nunca sacrificará su futuro por su presente" y recalcó que el acceso al mercado único conlleva condiciones.

De esa forma se refería a las garantías de competencia, especialmente importantes para los Veintisiete, pues con ellas pretenden evitar desequilibrios que pongan en riesgo el funcionamiento del mercado único.

Y es que si el Gobierno británico decidiera proporcionar ayudas de Estado excesivas a sus empresas, sus compañías tendrían una ventaja competitiva frente a las de los Veintisiete.

¿MÁS NEGOCIACIÓN EN 2021?

En medio de la incertidumbre sobre si el acuerdo comercial llegará antes de fin de año, la Comisión Europea ya no descarta que las conversaciones prosigan en 2021, aunque sin pacto Londres y Bruselas comenzarían a comerciar desde enero con las reglas de la OMC.

"Estamos negociando un acuerdo futuro con el Reino Unido sobre la base del mandato que nos proporcionaron los Estados miembros y con el apoyo, por supuesto, del Parlamento Europeo. Si ese acuerdo no está en vigor el 1 de enero, entonces tenemos una situación de no acuerdo. No está excluido, por nuestra parte, que las negociaciones puedan continuar", declaró el portavoz de la Comisión Europea Daniel Ferrie durante la rueda de prensa diaria de la institución.

LAS BUENAS NOTICIAS LLEGAN DE IRLANDA

Si bien las diferencias persisten en la negociación sobre los vínculos comerciales, el Reino Unido y los Veintisiete lograron hoy un acuerdo para que el Gobierno británico retire las polémicas cláusulas legales que le permitían violar unilateralmente el pacto con la Unión Europea sobre la frontera de Irlanda del Norte tras el Brexit.

Londres y Bruselas han llegado a un acuerdo de principios para que el llamado Protocolo para Irlanda del Norte, una de las piezas esenciales del pacto de salida de la UE que se ratificó a principios de año, esté operativo el próximo 1 de enero.

La amenaza por parte del Gobierno británico de violar ese protocolo había enturbiado en los últimos meses la negociación sobre la futura relación comercial entre ambos lados del canal de la Mancha.

El vicepresidente de la CE Maros Sefcovic manifestó este martes su esperanza de que el acuerdo sobre Irlanda proporcione un "impulso positivo" a las conversaciones sobre la relación comercial tras el Brexit.