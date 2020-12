Nobeles de Física, Química, Economía y Medicina reciben el premio en EE.UU.

Washington/Nueva York/San Francisco, 8 dic (EFE).- Ganadores de la última edición de los premios Nobel en las categorías de Economía, Medicina, Física y Química recibieron este martes el galardón de manos de las autoridades suecas en las ciudades de San Francisco, Nueva York y Washington.

En San Francisco, el jardín de la residencia del cónsul general honorario de Suecia, Barbro Osher, acogió una pequeña y sencilla ceremonia en la que fueron entregadas las medallas y diplomas a cuatro ganadores de los premios Nobel de la presente edición.

La entrega se produjo sin acceso de la prensa y sin intervenciones formales por parte de los galardonados, según informaron a Efe fuentes del consulado.

Entre los reconocidos en San Francisco estuvo la estadounidense Jennifer Doudna, quien recibió el Nobel de Química por su contribución al desarrollo de la tecnología de la edición genética compartido con la francesa Emmanuele Charpentier, a quien le fue entregado el galardón el lunes en Berlín.

"¡Es muy pesada!", comentó sonriente la premiada al posar con la caja en la que se encontraba la medalla, un momento recogido en Twitter por su compañero de la Universidad de Berkeley Robert Sanders.

También estuvo en la ceremonia de San Francisco la profesora de Física y Astronomía en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) Andrea Ghez, una de las tres ganadoras este año del Nobel de Física.

A Ghez se le reconoció por descubrir que en el centro de la Vía Láctea existe un agujero negro supermasivo. Unos misteriosos objetos que, en contra de la creencia popular, no son una especie de aspiradoras cósmicas que se tragan todo lo que está a su alcance.

Completaron la lista de galardonados los dos investigadores estadounidenses de la Universidad de Stanford Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson, distinguidos con el Nobel de Economía por las mejoras en la teoría de subastas y la invención de nuevos formatos de licitaciones.

La Real Academia de las Ciencias sueca resaltó que Milgrom y Wilson no solo han clarificado el funcionamiento de las subastas y el comportamiento de los pujadores, usando sus descubrimientos teóricos para elaborar nuevas regulaciones para la venta de bienes y servicios.

También en una reducida ceremonia que tuvo lugar en Nueva York, la cónsul sueca, Annika Rembe, hizo entrega la medalla del Premio Nobel de Medicina a Charles Rice, que comparte el galardón con Harvey J. Alter y Michael Houghton por el descubrimiento de la Hepatitis C.

"La pandemia en curso y la crisis sanitaria mundial han convertido este año en un año único en la historia del Premio Nobel, y se siente especialmente importante rendir homenaje a la ciencia. Espero que todos los galardonados de este año puedan viajar a Estocolmo el próximo año y vivir la Semana del Nobel", dijo a Efe Rembe.

En su discurso de aceptación del premio, Rice expresó su gratitud por el galardón así como que su trabajo y el de otros científicos haya servido para el desarrollo de tratamientos contra el virus de la Hepatitis C, aunque apuntó el reto de encontrar una vacuna contra la enfermedad.

"Espero que aprendamos algunas lecciones de los esfuerzos para desarrollar la vacuna de la covid-19 que puedan servir para una vacuna para la Hepatitis C", dijo en su ponencia el laureado, en la que recordó los hitos históricos en la lucha contra esta afección.

Finalmente, en la ciudad de Washington, la embajadora de Suecia en Estados Unidos, Karin Olofsdotter, entregó el Nobel también de Medicina a Harvey J. Alter por sus contribuciones en el descubrimiento del virus de la Hepatitis C.

Alter es un investigador de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, en inglés).

"Una de las mayores emociones para mí ha sido haber identificado al primer paciente con Hepatitis C y ahora ver no solo que él se curó, sino que todos los demás a los que he seguido a lo largo de los años se han curado también", dijo este lunes en una rueda de prensa.

"Realmente nunca podría haber imaginado esto, no en mi vida", añadió.