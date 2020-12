Zendaya, nueva musa de Valentino, la moda se rinde a sus pies

Madrid, 9 dic. (EFE).- Zendaya continúa consolidando su carrera como actriz, pero también su imagen dentro del mundo de la moda, donde otra gran firma ha caído rendida a sus encantos, Valentino, de la que ha comenzado a ser imagen.

Elegida directamente por el director creativo de la firma, Pierpaolo Piccioli, "Zendaya entra en el mundo de Valentino como su encarnación total", comenta la firma a través de sus redes sociales.

Valentino califica a la protagonista de Euphoria, galardonada con un Emmy este año 2020 por su interpretación en la serie de televisión, como "una fuerza femenina llena de vitalidad emocional, que interpreta el significado de cada creación que usa, desde la ropa de día de la Colección Diary 2021 hasta los accesorios Roman Stud de Valentino Garavani".

Piccioli confiesa sentirse muy satisfecho de que la actriz represente que sus "valores fundamentales evolucionen hacia un contexto moderno".

La actriz posa en negro y blanco con el bolso estrella de la temporada, Roman Stud, el icónico complemento inspirado en la arquitectura romana, con tachuelas y acolchado, una "estética punk", elegante y sofisticada.

En su cuenta de Instagram, Zendaya ha reconocido sentirse "orgullosa" de formar parte del universo Valentino, "un honor", ha dicho, y asegura que se encuentra expectante por lo "que está por venir" en esta nueva aventura.

Valentino no es la única firma italiana de la que Zendaya es imagen, la que fuera protagonista adolescente de la serie "Shake it Up!" de Disney, representa también a la firma Bulgari, joyas que luce en todos los eventos a los que acude, últimamente, virtuales.

A la actriz la moda no le es ajena, desde hace algunos años colabora con el diseñador estadounidense Tommy Hilfiger, una unión con la que la marca quiere acercarse a la generación milenial con una mujer que acumula ochenta millones de seguidores en sus redes sociales, y que a sus 24 años mantiene una vida alejada de los excesos.

Junto a Hilfiger presentó, el año pasado en París, su primera colección como diseñadora.

Pero la moda no le hace apartarse de la interpretación, Zendaya formará parte del elenco que participará en la adaptación al cine del videojuego "Metal Gear Solid" que está preparando Sony, una cinta que cuenta con Timothée Chalamet como protagonista además de con Javier Bardem, Jason Momoa, Rebecca Ferguson y Charlotte Rampling entre otros.

Mientras tanto la actriz estará ocupada también con el rodaje de la segunda temporada de "Euphoria" que tuvo que suspenderse por la crisis sanitaria y que está previsto que se reanude este mes.